股神怒轟關稅和保護主義 巴菲特：貿易不應該成為武器

巴菲特抨擊關稅政策與保護主義。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（3日）批評川普總統強硬的貿易政策，他雖沒有直接點名，而是強調對世界其他國家徵收懲罰性關稅是巨大錯誤。巴菲特說，貿易不應該成為武器，貿易（壁壘）和關稅可能是一種戰爭行為。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會，於美東時間3日登場，市場非常關注巴菲特對於川普關稅政策的看法。

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巴菲特認為貿易不應該成為武器，他說，「我認為，世界其他國家越繁榮，就不會以犧牲我們的利益為代價，我們就會越繁榮，我們會感到越安全，你們的孩子將來也會有這種感覺」。

他補充，貿易和關稅可能是一種戰爭行為，「我認為這導致了不好的事情，是因為它所引發的態度。在美國，我們應該尋求與世界其他國家進行貿易，應該做我們最擅長的事，他們也應該做最擅長的事」。

巴菲特解釋，在美國成為世界領先工業國之後，保護主義政策可能會對美國產生長期負面影響。他說：「我認為，這是一個巨大的錯誤，當有 75 億人不太喜歡你，而有 3 億人以某種方式吹噓自己做得有多好時，我認為這是不對的，也不明智」。

巴菲特強調，美國已經贏了，我們從250年前的一片空白起步，如今已成為一個極其重要的國家，這在歷史上前所未有。

CNBC指出，巴菲特上述言論是他迄今為止對關稅問題發表最直接的評論。白宮上個月對進口產品徵收數代以來最高關稅，震驚世界，引發美國金融市場劇烈波動。隨後，川普宣布，除中國外，大部分國家將暫停實施90天的對等關稅，因為白宮正在尋求與各國達成協議，市場得以喘口氣。

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