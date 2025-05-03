台幣狂飆史上之最！陸行之警告「這行業」恐爆雷 台積電被迫做此事

陸行之表示，如果川普繼續不按牌理出牌搞爛美元，就會逼著台積電增加現金股利，把燙手山芋美元趕緊換成台幣發給股東。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣週五盤中一度驚見30字頭，狂飆逾1.2元，終場收在31.064元，飆升3.07%，創史上最大單日升幅，對此，知名分析師陸行之表示，下週開始，分析師可能就要來算，美元兌換台幣升值到30-31元，對台積電及台灣半導體產業的影響，他警告，到時候可能會有些低毛利率持有大量美元現金的系統組裝公司突然爆雷，如果川普繼續不按牌理出牌搞爛美元，就會逼著台積電增加現金股利，把燙手山芋美元趕緊換成台幣發給股東。

陸行之貼文指出，他認為下週開始，分析師可能就要來算，美元兌換台幣升值到30-31元，對台積電及台灣半導體與科技行業的營收與獲利的影響，還有對其持有龐大美元資產的影響。

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我記得以前我們做分析師的時候，老是要算台幣升值1%，對營收、資本開支、毛利率、美元資產、EPS的影響，台灣是以外貿為主導的行業，沒有一個跑的掉，到時候可能會有些低毛利率持有大量美元現金的系統組裝公司（比台積電還嚴重） 突然爆雷，由盈餘轉虧損，投資人就會開始大力批評這些公司為何持有這麼多美元資產/現金，以後精彩的可能要來了。

陸行之認為，如果川普繼續不按牌理出牌搞爛美元，就會逼著台積電增加現金股利，把燙手山芋美元趕緊換成台幣發給股東。

雖然有些粉絲反饋，台積電應該學波克夏保留現金不要發股利，但這點他有不同的看法。台積電未來營運該用的現金已經在手上了（公司營運獲利所得及被折舊扣掉的現金流入），除此以外多出來的現金就應該發給股東，而不是去賺4%的利息錢。

陸行之解釋，波克夏是投資公司，投資好的公司可以有高於市場平均的獲利，龐大現金對波克夏而言是投資的工具本金，除了資本開支之外的現金對台積電而言是多餘的，台積電不懂如何投資，現金越多，只會讓財務部每天想著營運部門很厲害，能有ROE >30%，財務部是不是也靠投資來貢獻一些，但他看到的是公司買了超過3000億台幣的各種等值美元政府公債，公司債，及金融資產，而且每隔幾年還來個各種金融資產減損，還有手上有2兆等值台幣現金賺4%利息，這肯定大部分也是美元資產，最近美元兌換台幣從今年的高點33升到今天的31，差了6%，美元債券加美元等值現金如果真有2兆台幣，貶了6%，不是就要認列近1200億台幣了嗎，把4%利息錢全部虧光。

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