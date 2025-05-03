還在猶豫該不該進場？巴菲特指標發出「買進」信號

「股神」巴菲特（Warren Buffett）最青睞的市場指標近期出現回落。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股在4月大幅波動，這讓「股神」巴菲特（Warren Buffett）最青睞的市場指標出現回落，這向投資者發出了股市「相對便宜」可以買進的信號。

《商業內幕》報導，巴菲特在2001年提出「巴菲特指標」，該指數指的是美股總市值除以美國GDP，常被投資人用來衡量股市市值與經濟規模是否失衡，最近巴菲特指標出現下滑趨勢，這意味著市場的當前反彈，可能能夠轉化為一個更持久的牛市。

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巴菲特指標在2024年底突破新高，來到209%，超出了疫情期間的市場狂熱和網路泡沫時期曾出現的水準。

最近，巴菲特指標回落至大約180%左右，儘管這仍遠高於以往市場觸底時的水準，像是在2020年新冠疫情拋售期間，該指標一度跌至接近100%，但報導認為，此事似乎能夠減緩投資人在4月由於關稅引發的市場動盪後的焦慮。

受惠於一些強勁的科技公司財報和令人鼓舞的經濟數據後，標普500指數週五（2日）創下連9漲的紀錄。然而，華爾街分析師正在爭論，如果白宮沒有宣布具體的貿易協議，股市這波反彈是否能夠持續？

摩根士丹利預計美股大盤將保持震盪整理，直到聯準會降息、企業盈利修正改善、以及美國公債殖利率回落。

巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway ）現金儲備在2024年底創下3340億美元的紀錄，使其能夠抵抗大部分的關稅影響。巴菲特今年青睞的許多股票表現優於大盤，這使波克夏的股價今年已上漲19%。

波克夏年度股東大會將在5月3日登場，投資人正高度關注巴菲特是否會透露，近期有無動用波克夏的現金儲備，逢低進場。

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