晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

還在猶豫該不該進場？巴菲特指標發出「買進」信號

2025/05/03 11:33

「股神」巴菲特（Warren Buffett）最青睞的市場指標近期出現回落。（法新社）「股神」巴菲特（Warren Buffett）最青睞的市場指標近期出現回落。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股在4月大幅波動，這讓「股神」巴菲特（Warren Buffett）最青睞的市場指標出現回落，這向投資者發出了股市「相對便宜」可以買進的信號。

《商業內幕》報導，巴菲特在2001年提出「巴菲特指標」，該指數指的是美股總市值除以美國GDP，常被投資人用來衡量股市市值與經濟規模是否失衡，最近巴菲特指標出現下滑趨勢，這意味著市場的當前反彈，可能能夠轉化為一個更持久的牛市。

巴菲特指標在2024年底突破新高，來到209%，超出了疫情期間的市場狂熱和網路泡沫時期曾出現的水準。

最近，巴菲特指標回落至大約180%左右，儘管這仍遠高於以往市場觸底時的水準，像是在2020年新冠疫情拋售期間，該指標一度跌至接近100%，但報導認為，此事似乎能夠減緩投資人在4月由於關稅引發的市場動盪後的焦慮。

受惠於一些強勁的科技公司財報和令人鼓舞的經濟數據後，標普500指數週五（2日）創下連9漲的紀錄。然而，華爾街分析師正在爭論，如果白宮沒有宣布具體的貿易協議，股市這波反彈是否能夠持續？

摩根士丹利預計美股大盤將保持震盪整理，直到聯準會降息、企業盈利修正改善、以及美國公債殖利率回落。

巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway ）現金儲備在2024年底創下3340億美元的紀錄，使其能夠抵抗大部分的關稅影響。巴菲特今年青睞的許多股票表現優於大盤，這使波克夏的股價今年已上漲19%。

波克夏年度股東大會將在5月3日登場，投資人正高度關注巴菲特是否會透露，近期有無動用波克夏的現金儲備，逢低進場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財