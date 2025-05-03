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太巧！台美5/1完成首輪關稅磋商 台幣就暴衝式升值

2025/05/03 22:06

新台幣匯率2日大幅升值。（路透）新台幣匯率2日大幅升值。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣匯率2日盤中暴衝式飆升1.247元，市場恐慌性拋售美元，新台幣匯率一飛沖天，學者及匯銀人士研判，應該與台美關稅談判有關，台灣遞出橄欖枝。行政院經貿辦3日也證實，台美於美東時間1日已舉行首輪實體磋商，觸及關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題。

新台幣兌美元匯率2日狂飆，路透稱，除了出口商、外商銀和散戶大軍聯手恐慌拋售美元，還有源源不絕的美元停損賣壓，美元定存也搶著解約，形成恐慌的拋售美元潮。

終場新台幣升值9.53角，收在31.064元，單日升幅達3.07%，創下2002年有統計以來單日最大升幅紀錄，匯價也改寫近16個月新高。

台新金首席外匯策略師陳有忠直言，這種升法前所未見，他認為只有一個原因，就是台美正在進行關稅談判，「前方作戰、後方不能失火」，在談判尚未有結果前，中央銀行對匯率調節「受限」，就跟日圓先前瘋漲走勢一樣。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生接受中央社電訪時也指出，現在正值台美談判的關鍵時期，台灣若被列為匯率操縱國，對等關稅可能也會談不下來，預料央行不會太過度干預新台幣走強。

對於外界研判台幣2日暴衝可能與台美正進行關稅談判有關，行政院經貿談判辦公室則在3日晚間發布新聞稿說明，在行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領下，台灣政府團隊於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。

經貿辦強調，會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。

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