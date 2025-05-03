巴菲特明牌？外媒揭「這8檔」有機會獲股神青睞

巴菲特旗下波克夏海瑟威（將於美東時間5月3日舉行股東大會，市場矚目。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），將於美東時間5月3日舉行股東大會。在川普關稅戰引爆市場動盪之際，市場期盼股神指點迷津，又有哪些股票可能股神青睞目標。外媒提出「巴菲特8」有機會獲得股神青睞，這些公司包括杜克能源、瓦萊羅能源等8檔。

《MarketWatch》報導，波克夏海瑟威年度股東大會，將於美東時間5月3日於「股神」巴菲特（Warren Buffett）的故鄉、美國奧馬哈舉行，巴菲特的演講或許能揭示當前的投資環境，是否具有吸引力。

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波克夏已明確表示，不會討論兩個話題：政治和公司正在買賣的股票，但波克夏手握3340億美元的現金，市場關注錢會花在哪兒。

根據演算法推估，10 檔大型股滿足波克夏的選股方式，目前已經擁有其中2檔個股-花旗銀行跟卡夫亨氏，剩下的8檔個股對於任何具備與波克夏類似投資心態的人來說，都是有吸引力的機會。

8檔個股分別是，杜克能源（Duke Engery）、瓦萊羅能源（Valero Energy）、五三銀行（Fifth Third Bank）、鋼鐵動力（Steel Dynamics）、房地產投資信託公司Healthpeak Properties、食品飲料製造商-JM斯馬克公司（J.M. Smucker Company）、仲量聯行（Jones Lang Lasalle）、美國光學材料和半導體製造商Coherent。

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