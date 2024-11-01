太狂！印度妖股一天暴漲6.69萬倍 刷新世界紀錄

印度小型股Elcid Investments股價在10月29日當天狂飆6.69萬倍，刷新世界紀錄。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度一檔小型股Elcid Investments股價在10月29日當天突然狂飆6.69萬倍，刷新世界紀錄，股價從3.53盧比（約台幣1.34元）漲至23.625萬盧比（約台幣8.97萬）；隨後持續走揚，目前已來到24.806萬盧比（約台幣9.4萬），總市值逼近500億盧比（約台幣190億）。

綜合外媒報導，此前Elcid Investments並未吸引市場注意，本週二（10/29日），該股突然飆升至每股23.625萬盧比，漲幅6,692,535%，令人瞠目結舌，從新手投資者到經驗豐富的分析師都感到震驚。

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印度Elcid Investments股價狂飆。（圖取自社交平台X）

驚人的漲勢並未停歇，Elcid Investments股價在10月31日已來到24.806萬盧比，總市值逼近500億盧比，今（11/1）適逢印度休市。

資料顯示，Elcid的總部位於印度孟買，主要業務聚焦股票、債券、共同基金和其他金融資產的投資。該公司持有印度最大的塗料製造商之一Asia Paints 2.95%的股份，這些股份價值數百億盧比，Asian Paints的創辦人則持有Elcid 75%的股權。

這次Elcid股價大幅飆升，是由印度監管部門干預推動。此前，印度證券交易委員會（SEBI）要求證券交易所舉行一次特別的價格發現會議，旨在準確評估像Elcid這樣的控股公司，這些公司的交易價格遠低於其帳面價值。

為此，孟買證券交易所和印度國家證券交易所為控股公司，啟動一次特別的電話拍賣會，希望提高流動性，並幫助投資人發現這些股票的公平價格，這樣它們的定價就可以更接近帳面價值。

儘管Elcid漲勢驚人，自10月以來，印度股市的整體走勢卻不盡人意。受到外資持續拋售衝擊，印度股市兩大股指 Sensex 與 Nifty 50 10月31日分別小幅走跌，主要因為企業獲利疲軟與股市估值過高，外資近一個月已拋售超過百億美元的印度股票。

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