晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

太狂！印度妖股一天暴漲6.69萬倍 刷新世界紀錄

2024/11/01 18:30

印度小型股Elcid Investments股價在10月29日當天狂飆6.69萬倍，刷新世界紀錄。（示意圖，路透）印度小型股Elcid Investments股價在10月29日當天狂飆6.69萬倍，刷新世界紀錄。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度一檔小型股Elcid Investments股價在10月29日當天突然狂飆6.69萬倍，刷新世界紀錄，股價從3.53盧比（約台幣1.34元）漲至23.625萬盧比（約台幣8.97萬）；隨後持續走揚，目前已來到24.806萬盧比（約台幣9.4萬），總市值逼近500億盧比（約台幣190億）。

綜合外媒報導，此前Elcid Investments並未吸引市場注意，本週二（10/29日），該股突然飆升至每股23.625萬盧比，漲幅6,692,535%，令人瞠目結舌，從新手投資者到經驗豐富的分析師都感到震驚。

印度Elcid Investments股價狂飆。（圖取自社交平台X）印度Elcid Investments股價狂飆。（圖取自社交平台X）

驚人的漲勢並未停歇，Elcid Investments股價在10月31日已來到24.806萬盧比，總市值逼近500億盧比，今（11/1）適逢印度休市。

資料顯示，Elcid的總部位於印度孟買，主要業務聚焦股票、債券、共同基金和其他金融資產的投資。該公司持有印度最大的塗料製造商之一Asia Paints 2.95%的股份，這些股份價值數百億盧比，Asian Paints的創辦人則持有Elcid 75%的股權。

這次Elcid股價大幅飆升，是由印度監管部門干預推動。此前，印度證券交易委員會（SEBI）要求證券交易所舉行一次特別的價格發現會議，旨在準確評估像Elcid這樣的控股公司，這些公司的交易價格遠低於其帳面價值。

為此，孟買證券交易所和印度國家證券交易所為控股公司，啟動一次特別的電話拍賣會，希望提高流動性，並幫助投資人發現這些股票的公平價格，這樣它們的定價就可以更接近帳面價值。

儘管Elcid漲勢驚人，自10月以來，印度股市的整體走勢卻不盡人意。受到外資持續拋售衝擊，印度股市兩大股指 Sensex 與 Nifty 50 10月31日分別小幅走跌，主要因為企業獲利疲軟與股市估值過高，外資近一個月已拋售超過百億美元的印度股票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財