台積電2奈米製造！iPhone 18 Pro將採全新A20晶片

根據著名蘋果分析師蒲得宇（Jeff Pu）的最新一份研究報告，預計iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及iPhone 18 Fold將搭載蘋果的A20晶片，採用台積電2奈米製程。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕綜合科技外媒報導，根據最新來自著名蘋果分析師蒲得宇（Jeff Pu）與廣發證券（GF Securities） 合作的一份研究報告，預計iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及iPhone 18 Fold 將搭載蘋果的A20晶片，採用台積電的2奈米製程，該晶片將在 A18和即將推出的A19晶片的基礎上進行一些關鍵的改進。

首先，Jeff Pu重申A20晶片將採用台積電的2奈米製程製造。目前iPhone 16 Pro機型搭載的A18 Pro晶片採用台積電第二代3奈米製程，而iPhone 17 Pro機型搭載的A19 Pro晶片預計將採用台積電第三代3奈米製程。

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從iPhone 18 Pro和iPhone 18 Fold開始，將從3奈米轉向2奈米技術，允許每個晶片容納更多晶體管，從而有助於提升性能。具體而言，先前的報告顯示，A20晶片的速度將比A19晶片快15%，能源效率將提高30%。

外界普遍預計在iPhone 18 Pro和折疊iPhone上首次亮相的A20晶片將採用新的封裝技術，即台積電的2奈米晶片製造技術。儘管現在還沒看到iPhone 17系列，但關於iPhone 18的傳聞已經不脛而走。不過，未來的機型可能會在包裝設計上做出一些改變。Jeff Pu認為，蘋果應該會在iPhone 18 Pro、Pro Max 和iPhone Fold的發布中使用A20晶片。

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