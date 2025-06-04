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黃仁勳最令人驚訝的動力 傳記作家曝竟是「對失敗的恐懼」

2025/06/04 22:05

傳記作家史蒂芬·維特（Stephen Witt）表示，輝達執行長黃仁勳「對失敗的恐懼」是他最大的動力，促使他成為世界上最成功的CEO之一。（美聯社）傳記作家史蒂芬·維特（Stephen Witt）表示，輝達執行長黃仁勳「對失敗的恐懼」是他最大的動力，促使他成為世界上最成功的CEO之一。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳記作家史蒂芬·維特（Stephen Witt）表示，輝達執行長黃仁勳「對失敗的恐懼」是他最大的動力，促使他成為世界上最成功的CEO（執行長）之一。

美媒CNBC報導，維特採訪黃仁勳6個多小時，並與輝達員工進行交談，維特的新書《思考機器》（The Thinking Machine）已於今年1月出版。關於黃仁勳對失敗的恐懼，維特稱，「這是他（黃仁勳）的燃料，是他的汽油，正是這種焦慮驅使著他前進」。

黃仁勳掌管全球最大、最成功的公司之一，市值近3.4兆美元。然而，他表示，仍然擔心這家他於1993年共同創立的公司隨時可能崩盤。

黃仁勳曾討論過他的工作動力，在2024年4月與Stripe首席執行長帕特里克·科里森（Patrick Collison）的爐邊談話中，當被問及工作與生活的平衡時，黃回答說：「我會盡可能多地工作」，不過，維特表示，黃的動力似乎很大程度上源於焦慮、恐懼和內疚，這讓他措手不及。

維特認為，黃仁勳最令人驚訝的地方在於，他幾乎完全被負面情緒所驅使，維特說：「黃的動力很大程度上來自於恐懼和內疚：對失敗的恐懼、對競爭的偏執，以及對讓別人失望的內疚。」

維特表示，他在職業生涯中遇到並採訪過的其他執行長都是符合樂觀、積極進取的「幹勁十足」的模式。他說：「詹森（黃仁勳）當然是個顯而易見的、非常有進取心的人，但這一切都源於他幾乎總是因為自己不夠努力而自責」。

維特補充道：「我沒想到會發生這種事……事實上，當事情進展順利時，他會變得非常不自在和緊張。」

黃是一位「要求很高」的老闆，很難共事，而壓力正是他所知的最佳動力。維特曾在2024年12月接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目採訪時說道：「就應該如此，如果你想做非凡之事，就不應該輕而易舉」。

2024年3月，黃仁勳在史丹佛大學對學生說，他自己的成功體現他的韌性，克服諸如輝達在成立僅三年後就瀕臨倒閉等挫折。他說，這種韌性部分源於低期望，始終為潛在的失敗做準備，並製定策略來最好地避免崩潰。

黃仁勳表示，除非你能夠容忍失敗，否則你永遠不會嘗試；如果你從不嘗試，你就永遠不會創新。「如果你不創新，你就不會成功。」

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