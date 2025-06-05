LTN經濟通》中國電動車盟主 敗相已露？

比亞迪是中國龍頭車廠之一。（路透資料照）

比亞迪衰事不斷 山東經銷商甚至倒閉

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車市場競爭激烈，近幾年不斷掀起一場又一場殘酷的價格戰，近期中國龍頭車廠比亞迪被爆部分經銷商倒閉，並出現裁員情況。明明比亞迪新能源車銷量名列全球第一，它旗下的山東最大經銷商怎麼會暴雷呢？

今年比亞迪不利消息一波接著一波。今年2月，比亞迪在日本銷售的電動巴士，被發現使用含有劇毒化學物質「六價鉻」，導致日野汽車取消合作計劃。

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近期有報導稱，比亞迪部分經銷商倒閉，並出現裁員情況，引發維權抗議。根據中國媒體報導，經營比亞迪的經銷商濟南乾城控股公司爆發資金鏈斷裂，公司陷入經營危機，而乾城旗下位於濟南、濰坊等地超過20家4S店，如今已人去樓空、暫停營業。

此外還有報導爆料，比亞迪在巴西的工廠被指控存在「奴役式」勞工條件，巴西當局暫停向比亞迪工人發放簽證，並要求改善勞動條件。

近幾年中國車是不斷大打價格戰，近期中國長城董事長魏建軍受訪痛斥，有些車企在追求市值、抬高股價方面下太大功夫，汽車產業安全會遭到嚴重威脅，「現在汽車產業裡邊的『恆大』已經出現 ，只不過沒爆而已」。

「恆大」曾是中國市值最大的房企，結果線面臨大規模財務危機。（路透資料照）

比亞迪降價 成同業眾矢之的

「恆大」曾是中國市值最大的房企，後因高速擴張和中國房市崩跌，導致資金周轉不靈，爆發大規模財務危機，創辦人許家印更因此被捕。

雖然魏建軍並未明說是哪間車廠，但是網路上紛紛在猜測是比亞迪，或者是蔚來汽車。近期中國電動車巨頭比亞迪，卻再度宣布大規模降價，這也是該企業在2個月內進行的第3次降價，本次售價降幅與規模均遠超前2次，最大降幅達34%。

比亞迪此舉，被業界視為加劇中國汽車產業長期價格戰的最新動作。此消息公布後，中國車企股價全面下跌，比亞迪、吉利都跌7.5%以上。

今年初吉利董事長李書福曾痛罵比亞迪董事長王傳福是「捲王」，簡單粗暴胡亂殺價，無窮無盡的「內耗」，只會換來偷工減料，粗製濫造，傷害整個慘業。

中國汽車價格戰引發車商偷工減料，汽車業「恆大」已經存在，只是還沒引爆而已。（彭博資料照）

比亞迪實際淨債務達人民幣3230億元

為何中國車商會一直將價格壓低？壓低價格後還有賺錢嗎？據中國汽車流通協會統計，2024年已有超過200款車型主動或被動加入價格廝殺，平均降價幅度達9.2%，導致汽車業利潤率降至3%以下。

在最之前，美國汽車商特斯拉頻繁調整價格，尤其在中國市場。為了應戰，中國車商紛紛加入降價戰局，隨著中國本土汽車品牌越來越多，降價變成不只拉動銷量，也是期望能在品牌層面壓制競爭對手。

不過根據今年初GMT研究公司研究報告，如果採取調整以反映已移出資產負債表的應收帳款，並將逾期90天以上的應付帳款視為負債，截至去年6月30日，比亞迪實際淨債務可能達到人民幣3230億元（合新台幣1.34兆元）。

但據比亞迪自身數據，截至2024年中該公司淨債務為人民幣277億元。這似乎在暗示比亞迪美化財報，企圖掩蓋債務水準快速膨脹的事實。

近期有報導稱，比亞迪部分經銷商倒閉，並出現裁員情況。示意圖。（彭博資料照）

中國電動車「新車當二手車賣」

魏建軍指出，中國電動車產業普遍處於虧損狀態，長期價格戰正嚴重影響整體供應鏈穩定。他指出，部分車廠為壓價，不僅向供應商施壓要求降價，還延遲貨款支付，甚至在安全與品質上偷工減料。

魏建軍舉例，有些車款在幾年間價格從22萬元人民幣暴跌至12萬元，這樣的降價幅度根本無法維持合理的品質與安全保障，他同時批評當前車市過度資本化、銷售造假、偷工減料，甚至存在「新車當二手車賣」等亂象。

近期有報導稱，比亞迪部分經銷商倒閉，並出現裁員情況。業界人士認為，比亞迪連續大力度促銷是受到國內市場的壓力。比亞迪還面臨包括市場與經營壓力、利潤壓縮、技術同質化、海外阻力及爭議，以及產業的「內耗」。

要知道，乾城集團在比亞迪的體系裡，可是非常重要的存在，集團十週年慶典時，比亞迪的掌門人王傳福更是親自到場。但面對乾城集團的暴雷，比亞迪官方僅發布聲明：乾城集團因為盲目擴張，又加了槓桿，導致資金鏈斷裂。

中國電動車龍頭比亞迪經銷商驚傳倒閉。示意圖。（法新社）





以價取勝 恐拖垮整體產業

有中媒分析，乾城集團的問題，可能除了自身經營不善的原因，也有市場競爭激烈的關係，還有比亞迪快速發展帶來的壓力，這些因素疊加在一起，最終導致了悲劇的發生。

根據中媒報導，今年1至4月，比亞迪累計銷量是138萬輛，僅完成年度銷售目標550萬輛的25.1%，也就是說在接下來的時間裡，比亞迪要完成412萬輛的銷售任務，平均月銷量需要達到51.5萬輛，這一數據，說明了為何比亞迪要在年中又開始祭出降價取量的策略。

中媒形容，比亞迪的輪番降價，就好像一群人被困在一艘船上，但是船上位置有限，因此在船上的人開始內鬥，生怕自己被擠下船去。

以價取勝固然能在短期內提振銷量，但長此以往，只會使整個產業陷入囚徒困境，而汽車產業，本來就是個重資產產業，獲利空間早已被擠壓到了極致。

中媒警告，再持續廝殺下去，最終會造成各家都無力投入研發，技術革新便只能淪為空談，最終整個產業都走向衰敗。

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