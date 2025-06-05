晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》中國電動車盟主 敗相已露？

2025/06/05 07:00

比亞迪是中國龍頭車廠之一。（路透資料照）比亞迪是中國龍頭車廠之一。（路透資料照）

比亞迪衰事不斷 山東經銷商甚至倒閉

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車市場競爭激烈，近幾年不斷掀起一場又一場殘酷的價格戰，近期中國龍頭車廠比亞迪被爆部分經銷商倒閉，並出現裁員情況。明明比亞迪新能源車銷量名列全球第一，它旗下的山東最大經銷商怎麼會暴雷呢？

今年比亞迪不利消息一波接著一波。今年2月，比亞迪在日本銷售的電動巴士，被發現使用含有劇毒化學物質「六價鉻」，導致日野汽車取消合作計劃。

近期有報導稱，比亞迪部分經銷商倒閉，並出現裁員情況，引發維權抗議。根據中國媒體報導，經營比亞迪的經銷商濟南乾城控股公司爆發資金鏈斷裂，公司陷入經營危機，而乾城旗下位於濟南、濰坊等地超過20家4S店，如今已人去樓空、暫停營業。

此外還有報導爆料，比亞迪在巴西的工廠被指控存在「奴役式」勞工條件，巴西當局暫停向比亞迪工人發放簽證，並要求改善勞動條件。

近幾年中國車是不斷大打價格戰，近期中國長城董事長魏建軍受訪痛斥，有些車企在追求市值、抬高股價方面下太大功夫，汽車產業安全會遭到嚴重威脅，「現在汽車產業裡邊的『恆大』已經出現 ，只不過沒爆而已」。

「恆大」曾是中國市值最大的房企，結果線面臨大規模財務危機。（路透資料照）「恆大」曾是中國市值最大的房企，結果線面臨大規模財務危機。（路透資料照）

比亞迪降價 成同業眾矢之的

「恆大」曾是中國市值最大的房企，後因高速擴張和中國房市崩跌，導致資金周轉不靈，爆發大規模財務危機，創辦人許家印更因此被捕。

雖然魏建軍並未明說是哪間車廠，但是網路上紛紛在猜測是比亞迪，或者是蔚來汽車。近期中國電動車巨頭比亞迪，卻再度宣布大規模降價，這也是該企業在2個月內進行的第3次降價，本次售價降幅與規模均遠超前2次，最大降幅達34%。

比亞迪此舉，被業界視為加劇中國汽車產業長期價格戰的最新動作。此消息公布後，中國車企股價全面下跌，比亞迪、吉利都跌7.5%以上。

今年初吉利董事長李書福曾痛罵比亞迪董事長王傳福是「捲王」，簡單粗暴胡亂殺價，無窮無盡的「內耗」，只會換來偷工減料，粗製濫造，傷害整個慘業。

中國汽車價格戰引發車商偷工減料，汽車業「恆大」已經存在，只是還沒引爆而已。（彭博資料照）中國汽車價格戰引發車商偷工減料，汽車業「恆大」已經存在，只是還沒引爆而已。（彭博資料照）

比亞迪實際淨債務達人民幣3230億元

為何中國車商會一直將價格壓低？壓低價格後還有賺錢嗎？據中國汽車流通協會統計，2024年已有超過200款車型主動或被動加入價格廝殺，平均降價幅度達9.2%，導致汽車業利潤率降至3%以下。

在最之前，美國汽車商特斯拉頻繁調整價格，尤其在中國市場。為了應戰，中國車商紛紛加入降價戰局，隨著中國本土汽車品牌越來越多，降價變成不只拉動銷量，也是期望能在品牌層面壓制競爭對手。

不過根據今年初GMT研究公司研究報告，如果採取調整以反映已移出資產負債表的應收帳款，並將逾期90天以上的應付帳款視為負債，截至去年6月30日，比亞迪實際淨債務可能達到人民幣3230億元（合新台幣1.34兆元）。

但據比亞迪自身數據，截至2024年中該公司淨債務為人民幣277億元。這似乎在暗示比亞迪美化財報，企圖掩蓋債務水準快速膨脹的事實。

近期有報導稱，比亞迪部分經銷商倒閉，並出現裁員情況。示意圖。（彭博資料照）近期有報導稱，比亞迪部分經銷商倒閉，並出現裁員情況。示意圖。（彭博資料照）

中國電動車「新車當二手車賣」

魏建軍指出，中國電動車產業普遍處於虧損狀態，長期價格戰正嚴重影響整體供應鏈穩定。他指出，部分車廠為壓價，不僅向供應商施壓要求降價，還延遲貨款支付，甚至在安全與品質上偷工減料。

魏建軍舉例，有些車款在幾年間價格從22萬元人民幣暴跌至12萬元，這樣的降價幅度根本無法維持合理的品質與安全保障，他同時批評當前車市過度資本化、銷售造假、偷工減料，甚至存在「新車當二手車賣」等亂象。

近期有報導稱，比亞迪部分經銷商倒閉，並出現裁員情況。業界人士認為，比亞迪連續大力度促銷是受到國內市場的壓力。比亞迪還面臨包括市場與經營壓力、利潤壓縮、技術同質化、海外阻力及爭議，以及產業的「內耗」。

要知道，乾城集團在比亞迪的體系裡，可是非常重要的存在，集團十週年慶典時，比亞迪的掌門人王傳福更是親自到場。但面對乾城集團的暴雷，比亞迪官方僅發布聲明：乾城集團因為盲目擴張，又加了槓桿，導致資金鏈斷裂。

LTN經濟通》中國電動車盟主 敗相已露？中國電動車龍頭比亞迪經銷商驚傳倒閉。示意圖。（法新社）

以價取勝 恐拖垮整體產業

有中媒分析，乾城集團的問題，可能除了自身經營不善的原因，也有市場競爭激烈的關係，還有比亞迪快速發展帶來的壓力，這些因素疊加在一起，最終導致了悲劇的發生。

根據中媒報導，今年1至4月，比亞迪累計銷量是138萬輛，僅完成年度銷售目標550萬輛的25.1%，也就是說在接下來的時間裡，比亞迪要完成412萬輛的銷售任務，平均月銷量需要達到51.5萬輛，這一數據，說明了為何比亞迪要在年中又開始祭出降價取量的策略。

中媒形容，比亞迪的輪番降價，就好像一群人被困在一艘船上，但是船上位置有限，因此在船上的人開始內鬥，生怕自己被擠下船去。

以價取勝固然能在短期內提振銷量，但長此以往，只會使整個產業陷入囚徒困境，而汽車產業，本來就是個重資產產業，獲利空間早已被擠壓到了極致。

中媒警告，再持續廝殺下去，最終會造成各家都無力投入研發，技術革新便只能淪為空談，最終整個產業都走向衰敗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財