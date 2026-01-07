雀巢嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌 台灣雀巢這麼說

全球食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，歐洲至少12國採取召回措施，台灣雀巢今天發出聲明表示，外電媒體公布的相關批次產品在台灣均未販售，在台販售的所有產品均安全無虞，並已落實必要管控措施。（取自台灣雀巢官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌，歐洲至少12國採取召回措施，台灣雀巢今天發出聲明表示，外電媒體公布的相關批次產品在台灣均未販售，在台販售的所有產品均安全無虞，並已落實必要管控措施。

台灣雀巢聲明指出，有關外電報導所公布的批次產品在台均無販售，在台販售的所有產品均安全無虞，也已落實各項必要管控措施，以保障廣大客戶及消費者能持續信賴雀巢產品的安全性，如有任何問題，都可與消費者服務中心聯繫。

根據雀巢各國官網聲明，在例行監測時，於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭到污染。

受影響的歐洲12國包括芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、英國、德國、法國、奧地利、瑞士、愛爾蘭、義大利與波蘭。雀巢在不同市場使用不同品牌名稱，德國稱為Beba與Alfamino，法國則是Guigoz與Nidal，英國與愛爾蘭使用SMA（雀巢收購的既有品牌）。

