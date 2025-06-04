驚見川普「TACO交易」套利密技！華爾街教你一招「5天賺12％」

華爾街似乎從「TACO交易」中找到一套獲利模式。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場出現一個新的用詞「TACO交易」，以「川普總是臨陣軟腳龜縮」（Trump Always Chickens Out）的字頭縮寫為名，藉此強調川普（Donald Trump）傾向在其政策引發市場騷動時膽怯龜縮。而華爾街似乎已從「TACO交易」中找到一套獲利模式，野村證券策略師麥克埃利戈特（Charlie McElligott）在報告中指出，自2月初以來，每當川普升高貿易戰言論時，立即做空標普500指數期貨，並在5天後反手做多，將能獲得約12%的豐厚回報，相比之下，投資者若僅單純持有，在此期間的收益幾乎持平。

《彭博》報導，隨著美國市場再度升溫對貿易政策的擔憂，華爾街一些投資人開始布局，試圖從2025年前5個月頻繁上演的關稅相關拋售與反彈中獲利。

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除了麥克埃利戈特外，其他投資人也設計出類似的策略，基於這樣的觀點。到目前為止，貿易戰呈現出升級與緩解反覆交替的模式走勢，可能會持續下去。

不過這些理論可能很快就會經受考驗。標普500指數剛經歷了一波猛烈反彈後，川普就再次揮舞起關稅大棒：上週宣布將把鋼、鋁進口關稅提高到50%，並將於週三（4日）生效，而美國和中國則相互指責對方違反了上個月達成的廣泛協議條款。

投資公司IUR Capital的創始人兼董事總經理萊恩（Gareth Ryan）表示：標普500指數可能處於其區間高端，隨著近期美中貿易緊張局勢升溫，他已在SPDR標普500 ETF上建立了看空頭寸。他指出，這種模式是：「你先看到很糟糕的關稅新聞頭條，接著這些消息會被收回，然後波動性就回來了。」

花旗集團美國股票交易策略主管凱瑟（Stuart Kaise）稱，由於這種雲霄飛車式的走勢，投資者現在對任何波動性的飆升都會做出反應，假設局勢很快就會回穩。他說，每當VIX（恐慌指數）飆升時，我們實際上看到的是人們想要淡化它，而不是追逐它。

當然，隨著投資者逐漸習慣關稅言論並將注意力轉向其他因素，與關稅相關的市場波動可能會減弱。嘉信理財交易與衍生品策略主管馬佐拉（Joe Mazzola）指出，從期權市場來看，目前無論看漲或看跌的押注都未出現極端情緒。

馬佐拉認為，川普的關稅消息，已不再具有過去那樣的震撼力，「你現在不太會看到那種大幅震盪的行情了。」

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