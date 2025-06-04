4個轉捩點讓馬斯克痛批川普 美媒獨家曝光

特斯拉執行長馬斯克稱川普提出的削減聯邦開支「大而美法案」令人厭惡。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克稱川普提出的削減聯邦開支「大而美法案」令人厭惡，他3日在社群平台X上發文痛批投票支持該法案的議員可恥，馬斯克還指出，根據該法案，美國公民將面臨「無法承受的債務」。消息人士告訴美媒Axios新聞網站，馬斯克對川普法案的批評可能是在4個轉捩點之後才爆發。

第一，該法案削減電動車稅收抵免，而這項政策原本有利於馬斯克的特斯拉等汽車製造商。截至4月底，特斯拉已花費至少24萬美元，就該抵免政策及其他公司事務進行遊說。消息人士稱，馬斯克也在幕後為該法案中的措施進行遊說，但最終卻無功而返。

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第二，馬斯克在白宮擔任所謂的特殊政府僱員，他曾試圖在法定的130天無薪顧問任期結束後繼續擔任該職位。但最終，白宮官員表示，他無法繼續擔任這個職位。

第三，消息人士稱，馬斯克還希望美國聯邦航空管理局（FAA）使用他的星鏈衛星系統進行國家空中交通管制。但由於利益衝突和技術原因，FAA對此猶豫不決。「空中交通管制不可能完全依賴衛星」，第二位消息人士說。

第四，對馬斯克來說，最後一根稻草似乎出現在上周六晚上，川普突然宣布，他將撤回馬斯克盟友賈里德·艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國國家航空暨太空總署署長的提名。

馬斯克猛烈抨擊川普總統的遺留法案，稱其臃腫不堪，一團糟。但兩位與馬斯克交談過的消息人士表示，他對未能在法案乃至整個政府中獲得有利待遇感到沮喪。

兩位經常與兩人溝通的人士告訴Axios，馬斯克和川普仍然是朋友和盟友，但他們表示，川普對馬斯克在社群媒體上的破壞行為感到有些惱火，總統團隊「感到震驚」。

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