金價飆高！民眾拿央行紀念金幣找銀樓熔成黃金恐觸法 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行每4年都會為新任總統就職會發行內含1英兩、面額2000元的紀念金幣，隨著近期國際金價已突破每英兩2680美元天價，有民眾動了念頭，想把紀念金幣拿到銀樓「熔金」變現，不過央行提醒，央行發行紀念金幣算是「國幣」，私自熔成黃金恐觸犯「妨害國幣懲治條例」，可處1年以上7年以下有期徒刑。

民眾黨立委黃珊珊今日於立法院財委會質詢，民眾將總統暨年金幣拿去銀樓熔金再利用，是否違反「妨害國幣懲治條例」第2條「意圖營利，銷燬新舊各種硬幣」的規定，要被關1年至7年？只是紀念幣而已，有這麼嚴重嗎？

請繼續往下閱讀...

央行發行局長鄧延達表示，央行發行的紀念金幣是國幣，若熔掉，確定觸犯「妨害國幣懲治條例」，但能否定罪是由司法機關定罪，至於紀念幣是否可排除在國幣之外，央行表示會考慮。

根據央行資料，每4年央行發行的總統紀念金幣內含1英兩、成色999，並加鐫面額2000元，具法償效力。今年「賴蕭配」紀念金幣採現量發行，且因當時金價美英兩漲破2100美元，定價7萬2000元創下史上新高，若以目前金價回推，已大賺上萬元，其實是買到賺到。

更不要說，1996年首位民選總統李登輝以及副總統連戰的「李連」紀念幣，當時售價1枚僅1萬8500元，存到現在，價值不斐，不過收藏紀念幣更多時候在乎的是意義與紀念價值，並非金錢可衡量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法