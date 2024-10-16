個人出售農地 這種情況可免納房地合一稅

財政部高雄國稅局說明，個人出售農地，符合要件可免納房地合一稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕個人出售2016年以後取得的農業用地，是否可以免納房地合一稅？財政部高雄國稅局說明，個人出售2016年以後取得、作農業使用的農業用地，須移轉給自然人，才能免納房地合一稅；若將農業用地出售給公司（非自然人），須申報繳納房地合一稅。

根據「所得稅法」第4條之5第1項第2款規定，個人交易2016年1月1日以後取得，符合「農業發展條例」第37條及第38條之1規定，可申請不課徵土地增值稅的土地」，免納所得稅；換句話說，出售2016年以後取得的土地，若符合上述規定，並經地方稅稽徵機關核准或認定，出售土地的所得免納房地合一稅。

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高雄國稅局說明，「農發條例」第37條第1項規定，「作農業使用之農業用地移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅」，也就是說，作農業使用的農業用地出售給自然人時，才可申請不課徵土增稅；若將農業用地出售給公司，因不符合上述規定，須於土地所有權移轉登記日之次日起算30天內，向國稅局申報並繳納土地交易的房地合一稅。

高雄國稅局表示，個人出售作農業使用的農業用地，若要適用房地合一稅免稅，除應取具「農業用地作農業使用證明書」或「符合農發條例第38條之1土地作農業使用證明書」外，還須取得地方稅稽徵機關核發「土增稅不課徵證明書」；即出售的土地須同時符合「作農業使用」及「移轉與自然人」，才能符合房地合一稅免稅要件。

另外，高雄國稅局提醒，土增稅應納稅額為0元，不能取代「土地增值稅不課徵證明書」，因此不可做為申請適用房地合一稅免稅的證明文件。

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