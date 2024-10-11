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台塑四寶9月營收 僅台塑成長、三寶同步衰退

2024/10/11 13:58

台塑四寶9月營收 僅台塑成長、三寶同步衰退。（資料照）台塑四寶9月營收 僅台塑成長、三寶同步衰退。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今日公告9月營收，四寶中僅台塑（1301）營收呈現月增，至於南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）則因定檢、市場需求下滑等因素同步衰退，至於今年第4季展望則預計於下午3點半說明。

台塑9月營收166.45億元、月增3.1%。台塑表示，配合液鹼客戶船期安排，8月部分訂單延至9月交運，且麥寮鹼廠8月安排歲修，產銷量減少，因此，2024年9月液鹼銷售量比8月增加7.2萬噸。

南亞9月營收214.3億元、月減4.6%。南亞指出，主要是德州EG因原料供應問題及出口船期影響，交運量降低；此外，聚酯產品因美國勞工節假期下游休假，營收也略減少。

台化9月營收275.08億元、月減6.3%。台化分析，PX及SM市況需求不佳，外售減少15.8億元，苯酚下游客戶異常降產，減少提貨1.4億元；至於價格方面，市場擔憂中美原油需求，影響油價持續走低，原料成本缺乏支撐且客戶下單謹慎，影響主要產品行情弱勢下跌。

台塑化9月營收533.25億元、月減10.6%。台塑化表示，9月原油煉製量比8月減少，主要是因為第一套常壓蒸餾單元（CDU#1）及第一套重油加氫脫硫單元（RDS#1）自9/18起執行定檢所致，此外，杜拜原油價格下滑，也使得產品平均售價較8月下跌。

至於第3季獲利方面，除台塑化第3季單季獲利優於第2季外，其餘三寶獲利則略低於第2季表現。

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