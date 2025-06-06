下機如何比較快拿到托運行李？專家曝6招：拿易碎品標籤

不少人搭飛機最討厭的就是等候托運行李，時常等了好久卻都沒看到自己的行李出來，白白浪費了時間。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人搭飛機最討厭的就是等候托運行李，時常等了好久卻都沒看到自己的行李出來，白白浪費了時間，不過美國有專家提出了6大妙招，表示這些招數可望提升你的行李較早被送上轉盤的機率，加快領行李的速度。

「Dollar Flight Club」創辦人紐加頓（Jesse Neugarten）指出，雖然這些方法，沒辦法保證你的行李一定會第一個出現，但有助於讓你的行李更早出現在轉盤上的機會。

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首先是「成為飛行常客」，飛行常客是許多航空公司給忠實乘客的一種獎勵方案，旅行服務平台Going的旅遊專家納斯特羅（Katy Nastro）解釋，一些機場的行李處理系統，能優先處理特定乘客的行李，雖然這沒辦法確定行李會第一個出現，但成為飛行常客，或者擁有航空公司的菁英會員，是最有效的策略之一，因為航空公司通常會把這些乘客的行李掛上「優先」等特殊標籤，讓系統和地勤優先分辨處理，是種額外福利。

其次是「登機口寄掛行李」（Gate Check），納斯特羅認為，此舉可能是個不用等待行李轉盤的「黃金機會」，但她也提醒，這種在登機口托運，並且在空橋拿回行李的狀況，大多發生於座位數較少、置物空間有限的美國國內小型班機。如果托運行李之後被送往轉盤的話，那即使你在起飛前才托運，也不代表你的行李會更早出現。

再來是「搭乘頭等艙或商務艙」。經濟艙的乘客在行李處理上，並沒有因票價而有所差別，但搭乘頭等艙或商務艙等較高級艙等的乘客，其托運行李通常會被貼上「優先處理」的標籤，代表它們會在起飛時最後裝載，下機時最早卸下。

之後是「索取優先處理或易碎品標籤」。紐加頓說，就算你是搭經濟艙的乘客，也能向地勤索取優先處理或易碎品標籤，優先處理標籤有時候必須額外付費，或是藉信用卡優惠拿到，而有易碎品標籤的行李，通常會被放在行李堆的最上層，會是最後裝上飛機的行李，也因此「理論上」會最早被卸下。雖然無法保證，但紐加頓認為這是一種低成本又省力，也可能有效的方法。

再來是「晚一點報到，但不要太晚」，紐加頓說：「很多人以為越早托運，行李越快出現，但實際上情況往往相反：越早托運的行李，也就越早被裝上飛機，所以往往最後才會被卸下。」而接近登機時間托運的行李，通常會最後裝上，自然也最先卸下。但他也提醒別拖得太晚，否則可能會趕不上飛機。

最後一點是「選擇較小的機場」。在領行李這件事上，機場的規模大小與效率確實有差別，紐加頓指出，大型樞紐機場的行李量太過於龐大，所以處理時間通常較長，規模較小或更現代化的機場，若系統升級更新，那整理行李處理速度就會相較更快。如果有選擇空間的話，選擇較小或較現代化的機場，有助於你更快拿到行李。

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