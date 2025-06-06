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狂挖輝達工程師也沒用！華為AI晶片慘遭中國科技巨擘嫌棄

2025/06/06 14:53

外媒認為，華為的AI晶片因晶片過熱易當機的缺陷，中國大型科技企業還是愛用輝達產品。（路透）外媒認為，華為的AI晶片因晶片過熱易當機的缺陷，中國大型科技企業還是愛用輝達產品。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為試圖以自研的昇藤（Ascend） AI晶片取代輝達的行動受挫。科技媒體《The Information》指出，中國科技公司長期使用輝達Cuda平台開發技術、轉換困難，且華為的AI晶片因晶片過熱易當機的缺陷，想趕上輝達比想像中代價更高。阿里巴巴、字節跳動等企業仍未大規模採購華為AI晶片，顯示信心不足。

科技媒體《Wccftech》近日披露，輝達科學家 Bill Dally 指出，華為正從輝達在中國的業務中挖角人才，希望迎頭趕上，對輝達構成嚴峻挑戰。他說，華為已成功組建一支由輝達前工程師組成的龐大 AI 研究團隊，這些工程師目前正為這家中國公司開發軟體。

儘管華為狂挖輝達工程師，希望挑戰輝達市場地位，效果似乎欠佳。根據《The Information》引述消息人士報導，華為在說服中國科技巨頭如字節跳動、阿里巴巴、騰訊使用其AI晶片上面臨困難，即使美國收緊出口管制，這些中國大型科技企業仍偏好使用輝達的晶片，至今仍未大規模採購華為AI晶片。

業界人士說，華為的AI晶片目前主要仍銷售給中國國有企業和地方政府。中國大型科技巨頭之所以與華為AI晶片「保持距離」，主要是昇騰晶片耗電高、易過熱、組裝不便等技術限制，且需改造現有數據中心硬體設施，導致導入成本偏高、進程緩慢。

報導認為，中國大型科技公司長期使用輝達晶片和其軟體平台Cuda來架構資料中心和培訓工程師，要轉向華為產品可能是一項耗時多年、成本高的任務，還要被迫放棄Cuda平台15年來累積的開發工具和資源。

另一個現實問題就是，中國多數大型科技公司都是華為的競爭對手，因此，它們仍然不願意全力投入競爭對手的產品。

報導直言，倘若任何一家開發商像是中國AI新創公司DeepSeek，願意大規模採用華為晶片和軟體進行AI訓練，華為才比較有可能打入生態系，只是「這樣的情況還沒發生」。

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