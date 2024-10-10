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用「機車價」買地！彰化社頭「這塊商業地」底價不到5萬

2024/10/10 15:44

土地法源多且複雜，也不斷更新，依照地籍清理條例、地籍清理未能釐清權屬土地代為標售辦法等規定，土地所在地的縣市政府，可依法代為標售無法釐清權屬的土地，減少土地糾紛，解決占用問題。（圖縣府提供）土地法源多且複雜，也不斷更新，依照地籍清理條例、地籍清理未能釐清權屬土地代為標售辦法等規定，土地所在地的縣市政府，可依法代為標售無法釐清權屬的土地，減少土地糾紛，解決占用問題。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將在10月30日上午10點，進行今年第2批無法釐清權屬土地的標售作業，其中最引人注意的是位於花壇鄉溪北段的一筆土地，面積約2290坪，是此次面積最大、底價最高的土地，底價高達6043萬元。

這次公告的20筆土地中，有兩筆因申請暫緩標售，實際標售18筆。當中，花壇溪北段的這筆土地不僅面積最大、底價最高，還屬特定農業區農牧用地，未來使用會受到農業發展條例的限制，且土地上有多個門牌號建築物及農作物，得標者需自行處理所有占用問題，縣府不負瑕疵擔保責任。

彰化縣政府將進行今年第2批無法釐清權屬土地的標售作業，最貴的一筆底價6000多萬元。（圖縣府提供）彰化縣政府將進行今年第2批無法釐清權屬土地的標售作業，最貴的一筆底價6000多萬元。（圖縣府提供）

此次標售中，底價最低的兩筆土地位於社頭鄉保黎段823地號，都是商業區土地，沒有耕地租約限制，底價相同各僅4萬8808元，面積也相同各約0.5坪，比買一台新機車還便宜，不到5萬元。對於預算有限的投標者，這是進入商業區的低門檻機會。

彰化縣政府地政處提醒，這次標售的土地以現狀標售，地上、地下狀況及後續處理皆由得標者負責，投標已開放，受理至10月30日上午9點，詳細資訊可至縣府地政處網站查詢。

彰化縣政府將進行今年第2批無法釐清權屬土地的標售作業，底價最低的兩筆，相同地號與地段，底價不到5萬元，比全新機車價便宜。（圖縣府提供）彰化縣政府將進行今年第2批無法釐清權屬土地的標售作業，底價最低的兩筆，相同地號與地段，底價不到5萬元，比全新機車價便宜。（圖縣府提供）

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