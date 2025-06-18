LTN經濟通》全球最幸福國家 林昶佐出使樂壇騷動

芬蘭已連續8年蟬聯全球最幸福國家。（資料照，美聯社）

芬蘭人「對生活感到滿意」

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年3月，聯合國公布「2025世界幸福報告」（World Happiness Report 2025），前5名都在北歐，其中「芬蘭」高居榜首，已連續8年蟬聯全球最幸福國家。第2至5名分別為丹麥、冰島、瑞典及荷蘭。

報告排名除了根據個人對生活滿意度的自我評估，還依據人均國內生產毛額（GDP）、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度以及貪腐程度等因素衡量評比。

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台灣則位居27名，領先日本、韓國與中國，在亞太地區表現最佳；美國跌至歷史新低的第24名，中國只獲得第68名；最不幸福國家則依序為阿富汗、獅子山及黎巴嫩。

芬蘭哲學家兼心理學研究者Frank Martela在接受美國《CNBC》訪問時指出，與其說芬蘭是全世界最幸福的國家，不如說它是「全球不幸福人口比例最低的國家」來得更貼切。芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，根據「世界幸福報告」的幸福指數測量模式看來，確切的說，芬蘭人應該是「對生活感到滿意」，而不是「幸福」。

在全球政治極化、氣候災難與經濟不穩定層出不窮的背景下，芬蘭這個僅有550萬人口的北歐小國，似乎找到了現代社會最渴望的「穩定與快樂」。但什麼讓芬蘭人這麼幸福？是福利制度？教育？自然環境？抑或是一種難以量化的社會信任與文化習慣？

芬蘭有完善制度和社會安全網。（資料照，美聯社）

芬蘭實施全球首見「無條件基本收入」

芬蘭連年穩居幸福國家榜首，不在於它是經濟或氣候上的樂土，而在於人民高度信任彼此與政府、福利制度公平健全、社會安全感高。芬蘭民眾普遍認為「即使遇到困難，也有人會幫助我」，這種社會連帶意識，是幸福指數的核心。此外，芬蘭在不同年齡層中幸福感的表現也極為均衡，無論青年或年長者，整體對生活滿意度普遍高。這顯示其制度與文化能跨世代傳遞幸福感。

芬蘭有完善制度和社會安全網，該國的高福利制度建基於高稅收與高信任，國民稅率雖高，卻普遍支持政府因為其回饋具體而有效。所有人皆享有免費教育、公共醫療與失業保障。政府投入大量資源於幼兒照護、老人長期照顧，以及居住補貼，使得家庭在育兒與養老上壓力大幅降低。

2017年起，芬蘭進行了世界首個「無條件基本收入」，對部分失業者發放無條件補助，雖然實驗後未全面實施，但其理念與政策討論對全球有重要啟發：保障基本經濟安全，是提升幸福感的基礎。

芬蘭對心理健康的重視也早於其他國家。近年政府積極擴編心理諮詢與校園心理師人力，強調預防勝於治療。這讓民眾在遇到生活壓力時，有更多支援系統可以求助，減少孤獨與情緒壓力。

芬蘭文化強調「低調的快樂」與「簡單的滿足」。（資料照，美聯社）

芬蘭國民不必擔心被體制「坑殺」

芬蘭文化強調「低調的快樂」與「簡單的滿足」。沒有美式的外顯激情，也非亞洲的競爭焦慮。芬蘭人擅長與自然為伍，對物質慾望低，強調個人空間與安靜，這讓人能在日常中獲得內在平靜。

該國社會信任度極高。根據歐盟統計，芬蘭民眾對政府與機關的信任度在歐洲名列前茅。公民相信稅金會被合理使用，官員大多廉潔，警察誠實可靠。這樣的制度與文化背景，讓人不必擔心被體制「坑殺」，自然更能安心生活。此外，芬蘭的國家「Sisu」精神，意指堅韌、不放棄的生活態度，貫穿芬蘭文化。這種內斂但堅定的價值觀，讓芬蘭人在面對困難時表現出韌性，而非急躁或焦慮。

芬蘭人對自然的熱愛是幸福感的核心之一。超過七成國土被森林覆蓋，人均湖泊密度世界最高。人們假日進森林、泡三溫暖、釣魚、滑雪，讓生活保持與自然的聯結，被證實有助心理健康與減壓。

此外，芬蘭的教育制度更被譽為「世界最人性」。學生每天上課時數少，功課不重，沒有標準化考試壓力。教師地位高，薪資與醫師相近，需受嚴格專業訓練，社會尊重其專業自主。教育強調「學會如何學習」而非「填鴨式輸出」，這讓學生在成長過程中更有自信，學習動機來自內在驅動，而非外在比較。

雖然芬蘭在幸福排行榜上名列前茅，但也非無懈可擊。該國長期面臨高緯度帶來的冬季憂鬱症問題，儘管政府投入大量資源處理心理健康，但仍有族群在黑暗寒冷的冬季陷入情緒低谷。

芬蘭過去幾年也出現針對移民與難民的社會緊張，特別是在接納來自中東與非洲的庇護申請者後，一些保守派政黨聲勢上升，顯示即使是高度信任社會，也存在多元文化融合的挑戰。年輕人方面，儘管整體幸福感高，但也面臨就業不確定與氣候焦慮等現代困境，幸福的制度，並不能完全消除新世代的焦慮。

芬蘭的教育制度更被譽為「世界最人性」。（資料照，法新社）

林昶佐出使 引發國際媒體關注

台灣與芬蘭之間沒有正式邦交，但雙方透過互設具大使館功能的代表機構，在經濟、貿易、文化等領域保持著實質關係，雙邊互動逐年升溫，兩地大學也展開交換與合作。更重要的是，兩國在民主、人權與資訊自由上的共識，讓雙方在國際事務中日益靠攏，芬蘭政府多次於國際場域關切台海局勢。

今年2月，外交部駐芬蘭代表處表示，台芬雙方在赫爾辛基簽約，芬蘭成為北歐首個與台灣締結航空服務協議的國家，台籍航空公司華航、長榮、星宇也都有相關代表出席。這不僅標誌著雙邊關係邁向更深層次合作的一大步，更為兩國航空公司未來的實質交流合作奠定了堅實基礎。

今年5月，我國總統府發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭代表。《紐約時報》報導指出，「台灣總統賴清德任命閃靈（Chthonic）創辦人暨主唱林昶佐（Freddy Lim）為駐芬蘭代表，這個決定恰如其分」，因為芬蘭是全世界人均重金屬樂團數最多的國家。外媒《新蘇黎世報》發表長篇報導，介紹了台灣新任駐芬蘭代表林昶佐，報導稱，台灣駐外代表的人事更迭，通常不會引起媒體關注，但此次對林昶佐的任命，卻引起了著名音樂雜誌《Metal Injection》或《Rock Hard》的關注。

我們能複製芬蘭的幸福嗎？芬蘭的經驗提供台灣重要啟示，像是社會公平、教育人本、心理健康、自然接觸、職場與家庭平衡，這些都不是遙不可及的理想。重點不在完全照搬，而是汲取價值理念，落實於本地脈絡。

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