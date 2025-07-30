鴻海躍居東元第2大股東 超越華新麗華

東元與鴻海今日於證交所召開重大訊息記者會。圖左為東元發言人簡世雄、右為鴻海副總巫俊毅。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日攜手鴻海（2317）集團宣布換股合作，共同攻全球AI資料中心商機。在換股完成後，鴻海將持有東元10%股權，因東元原有的兩大股東寶佳集團、華新麗華股權將會被稀釋，因此鴻海未來將成為東元第二大股東。

東元與鴻海今說明，本次交易以增資發行新股之方式進行股份交換，東元將增發新股2億3764萬股予鴻海，鴻海將增發新股7248萬1441股予東元電機，換股比例為東元1股換發鴻海0.305股。交易完成後，鴻海將持有東元10%股權，東元則將持有鴻海約0.519%股權。預期將在第四季完成。

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目前東元第一大股東為寶佳、持股約25%，華新麗華約10%，不過東元說明，因換股將造成現有股東股權稀釋，寶佳、華新麗華未來持股都將相對下降，華新麗華未來持股不會到10%，因此鴻海將超越華新麗華、成為東元第二大股東；不過東元也說，與鴻海合作是公司轉型、邁向國際公司的重要一步，對原始股東也屬正面效益。

不過，因鴻海早前併購戰績頗豐，是否有進一步動作也備受關注。今日鴻海副總巫俊毅指出，鴻海目前的文化與策略是要「分享、合作、共融」，希望與志同道合的合作夥伴一起開拓市場，目前以業務合作推動為主，而鴻海未來是否取得東元董事席次會在合適時機點評估。

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