股匯兩樣情！關稅大限前夕觀望濃 台幣小貶收29.719元

新台幣兌美元匯率收在29.719元，貶值1.3分，匯價連5黑。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普政府對等關稅大限逼近，台灣關稅隨時將掀牌，台股在台積電領軍下，開高走高，大漲逾250點作收，新台幣兌美元匯率則收在29.719元，貶值1.3分，匯價連5黑。股匯表現兩樣情，匯市觀望氣氛濃厚，成交量萎縮至13.165億美元。

台股今天漲260.2點，收在23461.72點，三大法人同步買超，合計買超210.49億元。其中，外資回頭買超141.93億元。

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新台幣匯價早盤以29.68元開出，最高升抵29.655元、最低29.725元。

外匯交易員指出，雖然股市熱絡、外資也回頭買超，但匯市量能萎縮，市場觀望氣氛瀰漫，外資有買有賣、出進口商例常拋補，新台幣匯率整日在29.71平盤上下載浮載沉，升、貶幅度不大，未有明確方向。

主要亞幣也是升貶互見，由於美元指數衝高後回落，今日包括日圓、韓元仍延續前一日升值走勢，台幣、人民幣小幅走貶。根據央行統計，截至下午四點，美元指數小跌0.04%、韓元飆升0.67%、日圓大漲0.35%、新台幣與人民幣同步貶值0.04%、新幣小貶0.02%。

外匯交易員說，市場市場除關注台美關稅稅率外，在美中貿易談判未有實質進展下，市場焦點轉向今晚的聯準會利率會議，此次會議不會公布利率點陣圖，聯準會聲明措辭以及主席鮑爾談話將為觀察重點。目前利率期貨市場預估聯準會6月降息機率有6成。

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