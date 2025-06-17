英特爾裁員恐高達1萬人 五分之一員工受影響

媒體報導，英特爾計劃裁減15%至20%的晶圓代工廠員工，這將影響到全球超過8170至10890名員工。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾計畫從7月中旬開始裁員上週浮出水面。然而，媒體報導缺乏具體細節，此次裁員相當引人注目，根據OregonLive報導，這家晶片製造商計劃裁減15%至20%的英特爾代工廠員工，這將影響到全球超過8170至10890名員工。

英特爾代工業務負責人納加·錢德拉塞卡蘭 （Naga Chandrasekaran） 告知員工，裁員是為了應對成本相關挑戰和公司財務狀況。他表示，裁員將根據業務優先事項、個人評估以及繼續資助哪些項目的決策來決定。

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截至2024年12月28日，英特爾員工總數為10.89萬人，較前一年的約12.48萬人下降。英特爾位於俄勒岡州矽林的工廠去年也未能倖免於裁員，裁員約3000人，但仍保留了約2萬名員工。

tomshardware週二（17日）報導，英特爾在全球10個地點擁有15座晶圓廠。英特爾並未透露其在生產和相關服務部門的具體員工人數，但該公司表示，約有一半的員工負責生產或生產服務。其餘一半則分佈在研發、設計、銷售、行政、客戶、資料中心和其他業務部門。需要注意的是，其他部門今年也將面臨類似的15%至20%的裁員。

假設英特爾約50%的員工參與晶圓廠營運，這意味著約有54450人。如果裁減15%到20%，則意味著全球將裁減8170到10890名員工。

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