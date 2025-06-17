日產汽車命運押注這款電動車 專家：賣不好就大麻煩了

日產汽車押注新款Leaf電動車 （EV） 來重振虧損命運。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正處在經營危機的日產汽車押注新款Leaf電動車 （EV） 來重振虧損命運。自2010年第一款車型上市後，日產汽車已從大眾市場電動車先驅淪為落後者。第三代Leaf於週二登場，並將於秋季在美國上市，其他地區也將陸續上市。但由於面臨諸多障礙，Leaf能否成功仍難說。

在美國銷售的汽車將由日產位於日本栃木縣的工廠生產，因此需要繳納關稅。同時，由於消費者對混合動力車的需求激增，美國電動車的需求已降溫，而日產目前在美國仍然沒有銷售混合動力車。

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SBI證券的遠藤浩二 （音譯，Koji Endo） 表示：考慮到徵收關稅和川普政府取消電動車補貼，這款車很有可能在最糟糕的時機上市銷售。他說：「如果新款Leaf賣不出去，對日產來說就意味著大麻煩。」

日產發言人表示，即使徵收關稅，美國價格仍具有競爭力。

新款Leaf的售價尚未公佈，但其前身掀背車造型經過徹底革新，更偏向跨界車型，電池容量較上一代車型提升高達25%。

在被特斯拉超越之前，Leaf曾連續多年佔據全球最暢銷電動車的寶座。

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