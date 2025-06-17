晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「川普手機」美國製造被打槍 處理器可能來自台灣聯發科

2025/06/17 21:19

川普集團發布一款金色智慧型手機T1，零售價為499美元，專家指出，這款手機很可能是由一家中國公司設計和製造。CNBC報導，該手機也很可能採用台灣聯發科的處理器，並在台灣生產。（取自CNBC）川普集團發布一款金色智慧型手機T1，零售價為499美元，專家指出，這款手機很可能是由一家中國公司設計和製造。CNBC報導，該手機也很可能採用台灣聯發科的處理器，並在台灣生產。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNBC報導，專家表示，川普集團（The Trump Organization）新發布的智慧型手機很可能在中國生產。該公司由美國總統川普的家族企業擁有，週一發布了一款金色智慧型手機T1，零售價為499美元（約台幣1萬4千元）。這款智慧型手機將運行Google的安卓作業系統。

川普集團表示，這款手機將「在美國製造」，但專家指出，這款手機很可能是由一家中國公司設計和製造。

國際數據公司（IDC）副總裁弗朗西斯科·傑羅尼莫（Francisco Jeronimo）週二向CNBC表示：這款手機不可能是從零開始設計，也不可能在美國組裝或完全在美國製造；這完全不可能。傑羅尼莫表示，這款手機很可能由中國原始設備製造商 （ODM） 生產，ODM是專門根據其他公司的規格設計和製造產品的公司。

Counterpoint Research分析師Blake Przesmicki在周一的一份報告中也表示：儘管這款手機被宣傳為美國製造，但很可能最初是由中國ODM生產。Counterpoint Research研究主管Jeff Fieldhack補充道：美國並不具備現成的本地製造能力。

即使部分設備製造是在美國完成的，但智慧型手機的供應鏈是全球性的，手機零件來自多個國家。

川普集團的T1也不例外。雖然目前尚未透露具體部件訊息，但其規格或許能透露一些資訊。該設備將配備6.8吋AMOLED顯示螢幕，這種螢幕主要由韓國三星生產。另一家韓國公司LG和中國公司京東方也生產該螢幕。

T1的售價為499美元，這款智慧型手機很可能採用台灣聯發科的處理器，並在台灣生產。如果該設備搭載的是高通晶片，也很可能必須在台灣生產。

同時，這款手機宣傳的5000萬像素相機需要影像感測晶片，而這一市場目前由日本公司索尼主導。中國和其他地區也有一些規模較小的廠商。

在川普威脅對進口到美國的設備徵收關稅後，智慧型手機製造業成為焦點。儘管這些關稅尚未實現，但美國總統已經對蘋果進行嚴格審查供應鏈，敦促iPhone製造商在美國生產其旗艦手機。

多位專家指出，在美國生產iPhone幾乎不可能，而且肯定會大幅提高產品價格。此外，在美國實現大規模生產也需要數年時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財