「川普手機」美國製造被打槍 處理器可能來自台灣聯發科

川普集團發布一款金色智慧型手機T1，零售價為499美元，專家指出，這款手機很可能是由一家中國公司設計和製造。CNBC報導，該手機也很可能採用台灣聯發科的處理器，並在台灣生產。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNBC報導，專家表示，川普集團（The Trump Organization）新發布的智慧型手機很可能在中國生產。該公司由美國總統川普的家族企業擁有，週一發布了一款金色智慧型手機T1，零售價為499美元（約台幣1萬4千元）。這款智慧型手機將運行Google的安卓作業系統。

川普集團表示，這款手機將「在美國製造」，但專家指出，這款手機很可能是由一家中國公司設計和製造。

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國際數據公司（IDC）副總裁弗朗西斯科·傑羅尼莫（Francisco Jeronimo）週二向CNBC表示：這款手機不可能是從零開始設計，也不可能在美國組裝或完全在美國製造；這完全不可能。傑羅尼莫表示，這款手機很可能由中國原始設備製造商 （ODM） 生產，ODM是專門根據其他公司的規格設計和製造產品的公司。

Counterpoint Research分析師Blake Przesmicki在周一的一份報告中也表示：儘管這款手機被宣傳為美國製造，但很可能最初是由中國ODM生產。Counterpoint Research研究主管Jeff Fieldhack補充道：美國並不具備現成的本地製造能力。

即使部分設備製造是在美國完成的，但智慧型手機的供應鏈是全球性的，手機零件來自多個國家。

川普集團的T1也不例外。雖然目前尚未透露具體部件訊息，但其規格或許能透露一些資訊。該設備將配備6.8吋AMOLED顯示螢幕，這種螢幕主要由韓國三星生產。另一家韓國公司LG和中國公司京東方也生產該螢幕。

T1的售價為499美元，這款智慧型手機很可能採用台灣聯發科的處理器，並在台灣生產。如果該設備搭載的是高通晶片，也很可能必須在台灣生產。

同時，這款手機宣傳的5000萬像素相機需要影像感測晶片，而這一市場目前由日本公司索尼主導。中國和其他地區也有一些規模較小的廠商。

在川普威脅對進口到美國的設備徵收關稅後，智慧型手機製造業成為焦點。儘管這些關稅尚未實現，但美國總統已經對蘋果進行嚴格審查供應鏈，敦促iPhone製造商在美國生產其旗艦手機。

多位專家指出，在美國生產iPhone幾乎不可能，而且肯定會大幅提高產品價格。此外，在美國實現大規模生產也需要數年時間。

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