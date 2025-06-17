中華電信簡志誠：台灣首個主權衛星年底發射

圖中為中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕搜尋引擎Google日前撤銷中華電信的憑證信任，引發市場聯想到資安、國安議題，中華電信董事長簡志誠表示，「沒有資安疑慮，更沒有國安疑慮」，中華電強化網路韌性，在「海（海纜）、地（固網）、星（低軌衛星）、空（5G）」做了很多努力，其中，台灣第一個主權衛星在今年底就會發射。

簡志誠說，與美國Astranis衛星公司策略合作，引進第3代MicroGEO衛星，預計今年底發射，最快明年可提供整顆衛星頻寬專屬給台灣使用，衛星容量達到8到10GB，這是台灣首個主權衛星。

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簡志誠表示，與Astranis衛星公司的合作，也希望帶動台廠供應鏈。

值得注意的是，中華電信6月3日正式取得政府核可的OneWeb低軌衛星固定通信商用許可，成為國內首家獲得此許可的業者，而中華電信透過與 OneWeb的合作，協助台灣廠商進入低軌衛星供應鏈。而目前鴻海、耀登都已開發出低軌衛星終端產品，並將由仁寶協助生產，預計明年量產，有機會打入OneWeb的供應鏈。

簡志誠說，Astranis為全球衛星產業中備受矚目的公司，專注開發靈活部署的小型同步軌道（MicroGEO）衛星，此次策略合作，搭配已在軌服務的 ST-2 高軌道（GEO）衛星、OneWeb 低軌道（LEO）衛星、以及 SES 中軌道（MEO）衛星，來強化中華電信「海地星空」網路韌性與發展NTN（非地面網路，Non-Terrestrial Network）服務的策略主軸。

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