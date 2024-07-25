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強颱凱米來襲 台股休市2天「它」30億元飛了

2024/07/25 14:35

凱米強颱侵襲，台北市24、25日停止上班上課，台股也跟著休市兩天。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕凱米強颱侵襲，台北市24、25日停止上班上課，台股也跟著休市兩天，股市沒開盤，預估政府證交稅因此減少近新台幣30億元。不過因為近日美股慘跌，讓股民擔憂26日台股恐「補跌」，直呼「看來需要再放1天假」。

財政部本月11日公布今年6月全國稅收統計，跟股市相關的證券交易稅，6月實徵淨額達新台幣276億元，連14個月雙位數成長。上半年證交稅新台幣1431億元、年增69.3%，主因AI類股帶動台股上漲，加上美國通膨降溫等利多，台股交易量能維持高水位。

台股因台北市24、25日停止上班上課，因此休市兩天。若以6月共19個交易日來估算，單日證交稅實徵淨額平均約新台幣14.5億元，休市2天估減少徵收新台幣29億元。

另臺灣證券交易所統計，6月全體證券商稅後淨利新台幣127.3億元，較5月增加新台幣44.05億元，成長約52.91%。意味著券商單日平均減少獲利約新台幣6.7億元，兩天損失超過新台幣13億元。

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