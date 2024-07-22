南韓政醫僵局持續 下半年住院醫生招募遭抵制

南韓政醫對立、罷工行動持續，恐影響下半年住院醫生招募。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國住院醫師因不滿政府增招醫學生的新政策，自今年2月初展開罷工行動，雙方對立仍僵持不下，如今各家教學醫院正著手下半年住院醫師的招募計畫，但當地醫療界並不樂觀，認為此次招募的報名人數將大幅減少，還有部份教授表態不會配合教學。

外媒報導，即日起（22日）起至7月底，是南韓各家教學醫院受理新進住院醫生的申請時間，通過申請的住院醫生將在今年9月開始實習，但韓媒稱，首爾市內的多家教學醫院相關人士都不看好這次招募情況，認為此次的罷工事件是最大的影響因素，「有沒有人會申請都難說」。

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另外，南韓延世大學醫學院教授非常對策委員會表示，在當前狀況下「無法將新進住院醫生當作同事」，強調會為正在抗爭的住院醫生保留職位，讓他們能回到原來的職位上；而首爾聖母醫院等教學醫院也表示，「不會配合指導下半年新進住院醫生」，就院方對住院醫生現況視而不見表達不滿。

據了解，因為各家醫院的住院醫生名額有限，需要等到現職住院醫生的辭呈受理程序完成後，才能確定新招人員的規模並向當局申報招募名額，其中，根據韓國保健福祉部統計，1萬3531名住院醫生中，7648人已完成辭職程序；截至17日上午11時為止，正常到院工作的住院醫生僅1167人，未出勤、也未完成辭職程序的高達4716人，而這些住院醫生拒絕與院方聯絡，並未回覆留任或辭職意願。

對此，保健福祉部仍保持不介入的態度，稱辭職與否是「醫院與醫生之間的契約關係」，先前也已說明會如何幫助9月前回到醫院的醫生，以及不返回也不辭職可能帶來的影響，強調不會允許相關住院醫生在明年3月以同樣資格回到醫院。

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