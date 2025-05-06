CNN：全球市場平靜角落「台灣 」被川普關稅擾亂

根據Refinitv的數據，自上週五以來，台幣兌美元已上漲8%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的反覆關稅貿易政策造成美元兌其他主要國家貶值，周一台幣兌美元暴升，美媒CNN指出，川普的「重新平衡」全球貿易的做法擾亂金融市場通常較為平靜的角落（quiet corner of global markets，意指台灣），對美元和全球經濟的未來可能造成重大影響。

根據Refinitv的數據，自上週五以來，台幣兌美元已上漲8%，僅在兩個交易日內就上漲如此大的幅度，原因是市場猜測台灣不得不向白宮做出貿易相關的讓步。

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根據路透報導，儘管現在情況已經平靜下來，但周一的漲幅仍是約40年來最大的單日百分比漲幅，這更加令人驚訝，因為台灣央行喜歡「保持穩定和平靜。」台灣以及鄰近的香港貨幣市場波動表明，川普的貿易戰已經產生了深遠的影響。

台灣「央行」總裁楊金龍週一晚間被迫召開一場匆忙安排的新聞發布會，駁斥有關川普政府要求台灣在正在進行的貿易談判中提高台幣兌美元匯率以換取關稅豁免的謠言。他在聲明中表示： 請股市評論員不要以投機性的方式發表評論，以免影響台灣外匯市場的秩序和穩定，甚至影響實體經濟。

ITC Markets高級外匯分析師Sean Callow表示，對於新台幣來說，這幾天的表現「令人震驚」。他認為，美元「全球聲譽日益受損，應該會導致其兌大多數貨幣走低」。這將使美國產品在海外更便宜、更具競爭力，也符合川普恢復美國製造業主導地位的更大策略。在這種情況下，亞洲經濟體將不得不接受其貨幣兌美元不可避免地升值，其出口也將受到影響。

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