防中國商品洗產地 馬來西亞嚴管原產地證書發放

繼越南之後，馬來西亞也開始強化合規管理，確保只有通過該國政府審核的貨物才可出口美國，以遏制原產地非馬來西亞的產品，透過馬來西亞轉運的行為。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼越南公布措施，防止中國商品繞道該國「洗產地」後再運往美國，以規避美國的關稅，馬來西亞也開始強化合規管理，確保只有通過該國政府審核的貨物才可出口美國，以遏制原產地非馬來西亞的產品，透過馬來西亞轉運的行為。

《馬來郵報》報導，馬來西亞貿工部（MITI）5月5日宣布，自5月6日起該部將成為唯一簽發對美出口的非優惠原產地證書（NPCO）的機構，並停止授權地方商會、協會或其他MITI委任機構發放此類證書。NPCO是一種幫助識別國際貨物原產地的文件，以滿足產品運往國家的海關或貿易要求。

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美國已擴大對包括中國以及幫助中國商品轉運貨物到美國的第三國審查力度。這些中國產商品希望借道第三國出口，掩蓋真實原產地，逃避美國對中國商品的高額關稅。

美國總統川普4月2日宣布實施對等關稅以來，透過第三國轉運以規避美國關稅，已成為美國海關在貿易執法中的關注重點。

馬來西亞貿工部發布聲明表示：「政府堅決致力於維護國際貿易行為的誠信，同時還將採取其他措施，打擊經馬來西亞港口實施的對美轉運違規行為。這些措施包括加強對NPCO申請人的審核，並與馬來西亞海關合作，調查並懲處違規者。因此，政府將任何透過錯誤或虛假申報試圖規避關稅的行為，無論涉及商品價值還是原產地，都視為嚴重違法行為。」

馬來西亞當地媒體報導，一些中國製造商利用馬來西亞作為轉運中心，甚至偽造原產地證書，以規避美國關稅。在某些情況下，涉事者僅花費約100馬幣（新台幣720元），便可獲得用於運往美國的偽造原產地證書。

對此，馬來西亞貿工部部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）5月5日在國會中表示：「他們已經收到許多產業的投訴，指控許多來自其他國家的商品都被貼上了（馬來西亞）標籤，就好像它們來自我國一樣。」

美國對馬來西亞商品徵收24%對等關稅，相較之下，美國對中國商品徵收至少145%的關稅。

越南貿易部4月中旬發布指令，將加強對進口商品的監管和檢查，以確定其原產地，特別是用於生產和出口的進口原材料；同時將實施更嚴格的新程序，以檢查工廠並監督「越南製造」標籤的發放。

儘管該指令並未明確指出與違法轉運有關的特定國家，但越南近四成的進口商品來自中國。美國曾公開指責北京利用越南作為轉運中心，以規避美國關稅。川普政府先前對越南徵收46%的對等關稅。

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