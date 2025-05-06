白手起家富翁擁有4個好習慣 93％美國人卻沒有

白手起家的百萬富翁通常擁有4種獨特的習慣，然而高達93%的美國人卻忽視這些「致富」的習慣 。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNBC報導，白手起家的百萬富翁通常擁有4種獨特的習慣，然而高達93%的美國人卻忽視這些「致富」的習慣 。

第一個好習慣：持續儲蓄與投資

這一點在當今尤其重要，因為股市波動、通膨擔憂、貿易戰和經濟衰退擔憂導致投資者猶豫不決。但秘密就在這裡：百萬富翁不會等待「完美」時機去投資。

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他們知道，在市場中把握時機比試圖掌握市場時機好。當市場下跌時，他們看到的是機會，而不是恐慌。他們實現投資自動化，並將經濟低迷視為折扣購買的機會。

相較之下，一般美國人卻讓恐懼左右財務決策，他們在經濟低迷時拋售資產，囤積現金而不是投資。這種反向行為做法阻礙累積大量財富。

第二個習慣：建立多種收入來源

依賴單一收入來源是一種冒險的舉動。在這個自動化、全球化和人工智慧的時代 ，工作保障已不復存在。收入來源越多，的財務就越安全。

百萬富翁平均有多種收入來源：股票股利、房地產租金收入、副業利潤、智慧財產權特許權使用費、股票和私人投資的資本利得，以及債券或高收益儲蓄的利息。

第三個習慣：從機會成本的角度思考

百萬富翁有能力從機會成本的角度思考，為了做出財務決策，他們放棄了什麼。這種思維轉變非常有用，因為它可以幫助優先考慮財富累積活動而不是短期滿足。考慮到機會成本，每一美元的花費都會經過更周全的考慮。

例如，百萬富翁不會衝動地購買一輛新的豪華車，而是會問：如果我投資這6萬美元，10年後它會值多少錢？如果我將6萬美元投資於標準普爾500指數，按照8%的複合年回報率，我可以賺到13萬美元。

在進行大宗購買之前，請先問問自己：

1.隨著時間的推移，其價值會增加嗎？

2. 這會提高我賺更多錢的能力嗎？

3.我今天花這筆錢犧牲了什麼？

第四個習慣：堅信自己值得富有

雖然上述的前三個習慣很實用，但還有一個習慣也同樣重要：自信。百萬富翁並不認為金錢是少數人的專屬，他們認為金錢是他們可以創造和控制的東西。

累積財富的人和不累積財富的人之間的差異往往在於心態。您相信自己有能力成為百萬富翁嗎？還是您認為財富是遙不可及的？世界上有數百萬的百萬富翁，你是否常問自己：為什麼我不能成為百萬富翁？

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