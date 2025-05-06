蓋牌藏真相？中國官方數據「神秘下架」 專家：已走投無路

外媒報導指出，北京已停止發布數百項統計數據。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟有多糟？解答問題所需的資料正在消失，外媒報導指出，北京已停止發布數百項統計數據，這使得人們更難了解該國正在發生的事情。中國問題專家章家敦（Gordon Chang）對此表示，北京正在抹殺數據，中國已經走投無路了。

《華爾街日報》報導，不久前，任何人都可以梳理中國的各種官方數據，但它開始消失。近年來，中國的土地出售數據、外國投資數據和失業指標均表現不佳。商業信心指數也已被切斷停止發布，甚至連官方的醬油生產報告都消失了。

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《華爾街日報》分析，中國官員總共已停止發布研究人員和投資者曾經使用的數百個數據。大多數情況下，中國當局並未給出終止或扣留資料的任何理由。數據缺失之際，這個世界第二大經濟體正深陷過度負債、房地產市場崩盤和其他問題的重壓，使得中國當局不得不採取嚴厲措施來控制輿論。

報導舉出一些中國經濟相關數據先後消失的例子。包括2022年土地銷售額暴跌48%，這對負債累累的地方政府來說是一個大問題，該數據於2023年初消失； 2023年中期，中國年輕人就業市場慘淡，當局宣布將停止公佈青年失業率，並表示需要重新檢視數據的計算方式；2024年4月，隨著經濟擔憂加劇，中國股市搖搖欲墜，外國投資者拋售了價值超過20億美元的中國股票，令中國國內個人投資者感到恐慌，中國上海和深圳兩大交易所突然宣布，停止發布外國投資者流入和流出的即時數據。此外，中國官方醬油產量數據自2021年5月起停止公布，至今未恢復，官方的大豆產量數據也消失了。在2022年底中國結束「動態清零」防疫政策後，停止發布全國火化數據。

中國問題專家章家敦（Gordon Chang）接受《福斯商業頻道》採訪，回應中國經濟數據消失問題時表示這已經不是第一次，中國當局早已知道，外界會用基礎數據來質疑他們誇大的GDP數據，「中國政權不想讓我們知道真相，並且會繼續限制資訊流出。」

章家敦更在社群平台X發文表示「北京政權現在正在消除數據。想了解比如說醬油的產量？祝你好運吧。中共現在走投無路。」

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