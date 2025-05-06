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關稅壓垮世界超市！中國義烏出口商家「學阿拉伯語」找活路

2025/05/06 18:13

中國浙江義烏是全球聞名的小商品集散地，有著「世界超市」之稱。（示意圖，路透）中國浙江義烏是全球聞名的小商品集散地，有著「世界超市」之稱。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國浙江義烏是全球聞名的小商品集散地，有著「世界超市」之稱，然而，美中關稅戰以來讓義烏的出貨量大跌。面對美國市場縮水，義烏商家們反而集體背起阿拉伯語，試圖用「語言突圍」換取出路。有義烏商家表示，「不把雞蛋放在同一個籃子裡」，學外語成了許多商戶的必修課。

《香港經濟日報》報導，隨著中國義烏貿易伙伴增加，學習外語成了許多義烏商家的必修課，商城組織的免費外語培訓也有了越來越多的語種。義烏商貿城的一天是從外語課的讀書聲開始的，商家們正在學習阿拉伯語。

面對貿易戰，報導稱，義烏老闆信心十足，他們的自信是源於對全球市場的提前布局，「不把雞蛋放在同一個籃子裡」。義烏商家表示「我們跟美國的合作僅佔15%，還有85%的其他地區。」報導稱，義烏商貿城裡仍有不少美國客商選擇留下來，等待美國政策轉向。

中國《浙江日報》4月就曾報導，義烏與阿拉伯國家和地區的經貿合作極為緊密。光是去年，義烏對沙烏地阿拉伯的進出口額就達到164.6億元人民幣，年增16.5%。當時近200名來自各市場的商家手持阿拉伯語口語練習卡，認真學習在貿易領域常用的阿拉伯語，並積極進行對話練習。舉辦外語晨間訓練，充分回應義烏市場國際貿易發展需求，首次將阿拉伯語納入晨間運動課程。

值得一提的是，美中關稅戰後，4月4日，義烏小商品城發表2024年阿拉伯文版年報，這是A股首次出現阿拉伯語版本年報。

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