川普關稅超出總統權限！美聯邦法院裁定違法

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國貿易法院週三（28日）表示，總統川普（Donald Trump）針對那些向美出口大於進口的國家徵收全面關稅，超出了總統的職權範圍，阻止川普關稅措施生效。

《路透》報導，位於曼哈頓的國際貿易法院表示，美國憲法賦予國會監管和其他國家貿易的專屬權利，而總統為保護美國經濟所採取的緊急行動權力，並未凌駕於此權力之上。裁決中指出，法院不會就總統使用關稅作為籌碼的明智性或潛在的有效的做出裁決，並補充這種作法不被允許，並非相關行動不明智或無效，而是因為聯邦法律不允許。

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法院公佈裁決後，川普政府隨後提出上訴。

這項裁決源自於2起訴訟，其中一起由無黨派的自由司法中心（Liberty Justice Center）代表5家受關稅影響進口的美國小型企業提出，另一起則由美國13州提起。目前還有至少5起針對關稅的法律挑戰正在審理中。

針對報導，白宮和起訴團體的律師均未立即回應。白宮副幕僚長兼川普首席政策顧問之一的米勒（Stephen Miller）則在社群媒體發文稱「 司法政變已經失控」。

負責主導該州訴訟的奧勒岡州檢察總長雷菲爾德（Dan Rayfield）表示，川普的關稅非法、魯莽，並且對經濟造成毀滅性打擊。雷菲爾德在聲明中指出，這次的裁決再次證明了美國法律至關重要，貿易決定不能由總統隨心所欲地。

川普聲稱，根據《國際緊急經濟權立法》（IEEPA），總統擁有制定關稅的廣泛權力，該法案旨在應對國家緊急狀態期間出現的「異常」和「特殊」威脅。在過去的歷史上，這項法規主要被用於對美國敵國實施制裁或凍結其資產，川普是首名利用該法徵收關稅的美國總統。

美國司法部認為，這些訴訟應該被駁回，因為原告並未受到尚未支付的關稅所造成的損害，而且只有國會而非民營企業，才有權力挑戰總統根據《國際緊急經濟權立法》宣佈的的國家緊急狀態。

川普在今年4月初稱，貿易逆差是國家緊急狀態，宣佈對所有進口產品徵收10％的全面關稅，對美國貿易逆差最大的那些國家，徵收更高額的關稅。多數針對特定國家的對等關稅在1週後暫停，5月12日川普政府也宣佈，在努力達成長期貿易協定的同時，將暫時降低對中國徵收的最高關稅。

川普桌反覆的關稅舉措震驚了美國金融市場，他聲稱這些關稅旨在恢復美國的製造業產能。法院判決後，美元兌傳統避險貨幣瑞士法郎和日圓均上漲。

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