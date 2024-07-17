事欣科墨國廠提前完成擴產 另覓第3座生產基地

事欣科今天表示，旗下北美最大生產基地墨西哥廠，將提前於今年底完成擴產。（事欣科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠事欣科（4916）今天表示，旗下北美最大生產基地墨西哥廠，將提前於今年底完成擴產，將著手評估另尋第3座生產基地，為2025年營運發展提前準備，主因看好美國總統參選人川普遇剌大難不死、聲勢更旺，加大當選可能性。

事欣科6月營收2.67億，月減10.35%、年減18.24%，累計上半年營收18.81億元、年增11.43%，6月主要是博奕、國防2大客戶因其產品測試問題，暫緩拉貨，其他產品線則皆呈現穩定、增加出貨的狀態，後續看好川普一旦當選，過去任內「增加國防預算」、「美國製造」、「美國優先」等政策可望全面延續，投資美國本土的力道有機會大增。

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法人認為，事欣科在手訂單健康且穩定，伴隨著第3季出貨增加，下半年業績除了恢復明顯成長，也將優於上半年表現，進而擴大全年營收年增幅度，此外，由於業務調整、產能建置需求，第2季將提列一次性支出費用，預期會影響獲利表現，所幸第3季營運回溫助攻下，有利於獲利重回正軌。

法人表示，美國拜登政府於去年7月宣佈，將從基礎建設法中提撥逾420億美元打造全美高速網路，加上近期AI催動用電需求，地緣政治也牽引各國投入軍備預算增加，還有供應鏈轉移的狀況有增無減，各方面都顯示事欣科在工業電腦、博奕、航太、國防、網通、醫療等領域的應用將雨露均霑。

法人研判，未來美國於基礎建設、軍工、美國製造等政策，都將維持目前既有基調並擴大投資力道，市場也預期無論川普、拜登當選美國總統，政策上的利美方向應是明確的，看好事欣科規劃提前於今年底完成新產能，有助於明年營運走向增溫。

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