台股ETF「高含積量」+「低銅板價」 一年漲破50％

在AI狂潮的推波助瀾下，護國神山股價一路高歌猛進，短短7個月就大漲逾7成。也讓15檔「含積量高」的ETF跟著大盤狂飆。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在7月4日股價正式飆破千元大關，11日盤中更是衝上1080元的歷史新高價。在AI狂潮的推波助瀾下，護國神山股價一路高歌猛進，短短7個月就大漲逾7成。也讓15檔「含積量高」的ETF跟著大盤狂飆。如果您也是想搭上這波AI革命的小資族，不妨考慮從價格最親民的FT臺灣Smart（00905）開始投資。

從市場上觀察，所有台積電占成份股超過3成、市價低於30元的「低價高含積量ETF」共有十檔，價格從低到高依次為：FT臺灣Smart（00905）、永豐台灣ESG（00888）、新光臺灣半導體30（00904）、中信臺灣智慧50（00912）、永豐智能車供應鏈（00901）、中信小資高價30（00894）、國泰台灣領袖50（00922）、野村臺灣新科技50（00935）、群益台ESG低碳50（00923）以及國泰台灣5G+（00881）。受益於台積電登頂「千金股」的趨勢，這些ETF也紛紛創下掛牌以來的新高價。

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ETF代號 7/12收盤價 00905 15.40 00888 18.06 00904 19.94 00912 20.47 00901 22.18 00894 22.54 00922 22.96 00935 23.81 00923 23.87 00881 26.50

資料來源：Cmoney 2024/7/12。

值得注意的是， 00905作為價格最低的一檔，僅需不到15元即可入手，而過去一年其漲幅突破近50%。這不僅展示了ETF風險分散、操作簡單的特性，更顯示出其具有相當可觀的報酬率，非常適合本金不多且無法長時間專注盯盤的小資族。

此外，00905的成分股中除了台積電、鴻海，還有超過六成比例集中在資訊科技產業，並有近一成佔比為金融股。00905的選股邏輯是透過Smart Beta多因子篩選機制，精選長期趨勢穩定的大型股，讓股民可以用親民、便宜的價格輕鬆入手具指標性的企業股票。

購買市值型ETF，除了入手價格和成分股外，配息表現也是投資者非常重視的點。00905預計在7月16日除息，每受益權單位預估配發金額為新台幣0.37元。與過往配息金額相比，本次配息金額創新高，如果想把握這波除息行情，最後買進日是7月15日。

總結來看，在AI技術領先和台積電股價屢創新高的背景下，「含積量高」的ETF前景光明，只需要銅板價就能入手的的00905，會是小資族的理想選擇。

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