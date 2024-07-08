圓剛6月每股虧0.09元 直播產品盼下半年成長

圓剛每股稅後虧損0.09元。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕影音與視訊設備廠圓剛（2417）近期股價上沖下洗，今日應證交所要求公告自結數，其中6月稅後虧損1200萬元，每股稅後虧損（EPS）0.09元，年減400%。

近期圓剛股價波動劇烈，上週股價週漲幅達58%，但上週五（5日）公告6月營收2.88億元，月減3%、年減12%，上半年累計營收16.4億元、年增3%，今日股價由紅翻黑後一路探低，一度摜至跌停，終場下跌5.3元或9.09%，以53元作收，子公司圓展（3669）也收跌逾8%。

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圓剛今日公告，6月單月稅前淨利1400萬元、年減56%，稅後淨利1200億元、每股稅後虧損0.09元，年減400%。不過公司日前指出，下半年迎消費性市場旺季，圓剛佔營收比重大宗的直播串流產品需求將迎來成長，下半年營運將勝上半年。

而針對其AI邊緣運算產品線，圓剛則說，因每家客戶導入所需時間都長，目前數家客戶持續推進驗證，靜待開花結果，不過董事長郭重松估AI邊緣運算產品今年營收比重有望達25%至30%。

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