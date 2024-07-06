「泰」火大！價格戰惹惱車主 泰國調查中國車企比亞迪

中國車企比亞迪在泰國打價格戰，遭當地車主投訴，泰國當局啟動調查。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車廠商價格戰外溢到海外，惹惱泰國車主。外媒披露，比亞迪遭70多位泰國車主投訴，許多買家抱怨支付過高的價格，感覺自己「被騙了」。對此，泰國當局已對比亞迪啟動調查。

綜合路透及泰媒報導，泰國車主投訴1名銷售代表聲稱客戶的汽車價格會在打折活動結束後回漲，經銷商卻進一步下調價格。有些泰國比亞迪車主在社交媒體抱怨，這家全球最大的電動汽車製造商的大幅打折，讓他們感覺「被騙了」。

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一位車主則在Facebook上說，他花了119萬泰銖購買的比亞迪主力SUV新款「ATTO3」，現在售價85.9萬泰銖，感嘆：「沒有什麼比這更讓人心痛」。另一位氣憤難平的車主發布影片，顯示他用藍色粗筆在自己的電動車引擎蓋上寫了一些吐槽比亞迪的言論，包括「我再也不買這個汽車品牌了」。

由於投訴已達70多起，泰國政府對比亞迪經銷商展開調查。泰國消費者保護委員會（TCPB）官員塔蒙戈（Passakorn Thapmongkol）表示，由於收到越來越多的客戶投訴，該機構已與經銷商Rever官員會面，並要求提供與折扣計劃相關的文件。

根據研究公司 Counterpoint 的數據顯示，今年第一季，比亞迪在泰國電動車市場市占率達 46% ，是乘用車領域的第三大玩家。

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