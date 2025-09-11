經濟復甦無望 中國8月CPI年減0.4％超預期

中國當前通縮狀況，較金融海嘯時期更嚴峻。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕隨著通縮困境持續，中國八月消費者物價指數（CPI）跌幅超出預期，並且是三個月來通膨率再度跌破零，生產者物價指數（PPI）年減幅度雖縮小，但為連續第三十五個月陷入負值區間，分析師指出，中國當前的通縮程度，較二○○八年金融海嘯時期更加嚴峻。

中國國家統計局十日公布，八月CPI年減○．四％，從七月的○％下滑，高於經濟學家預期的○．二％緊縮，其中，食品價格年減四．三％，新鮮蔬菜重挫逾十五％，為二○二二年十一月以來最大跌幅，加劇通縮可能正固化的疑慮。

請繼續往下閱讀...

八月PPI年減二．九％，符合預期，比七月的年減三．六％縮小，為六個月來製造業通縮首度放緩。數據也顯示，今年前八月，中國CPI年減○．一％，PPI年減二．九％。

經濟學人智庫（EIU）資深經濟學家徐天辰指出，已步入第三年的PPI通縮雖較前幾個月放緩，但「中國距（價格）持續上升週期仍有一段距離」，究其原因在於中國不願積極對工業產能實施限制，以及全球對原物料與工業產品的需求逐漸疲軟。

彭博報導，中國正處於一九七○年代末改革開放以來，首次連三年陷入通貨緊縮。連續九個季度的整體價格下滑，反映供需之間的失衡，衝擊企業的資產負債表，並壓低家庭與政府收入。法國興業銀行大中華經濟學家林紫瓊說，「中國房價下滑及政府補貼影響消退，中國CPI前景仍然脆弱」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法