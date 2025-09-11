晴時多雲

81歲甲骨文創辦人艾里森一夜暴富 超過馬斯克登全球首富！

2025/09/11 08:29

甲骨文聯合創辦人艾里森（左）一度擠下馬斯克（右），成為全球首富。（法新社）甲骨文聯合創辦人艾里森（左）一度擠下馬斯克（右），成為全球首富。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕甲骨文（Oracle）股價在週三（10日）大漲，這讓甲骨文聯合創辦人艾里森（Larry Ellison） 的財富在單日飆升創下歷史紀錄，一度超越特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），暫時登上全球首富寶座。但隨著甲骨文股價漲勢收斂，截止週三收盤，艾里森目前以3830億美元的身家，小幅落後給馬斯克的3840億美元。

艾里森現年81歲不只是甲骨文的聯合創辦人，目前還擔任公司董事長兼技術長，其龐大財富主要來自甲骨文的持股。根據最新持股資料，艾里森共持有41%股權，大約是11.6億股甲骨文股票。

在甲骨文公布訂單量大幅增長，並對其雲端基礎設施業務給出積極展望後，甲骨文股價狂飆，週三收盤上漲近36%，至328.33美元，盤中漲幅一度超過40%，至345.72美元，這讓艾里森的身家一度超越馬斯克，成為全球首富。

根據《彭博億萬富翁指數》（Bloomberg Billionaires Index）數據，截至週三收盤，艾里森的身家在一天內就增加了885億美元，達到3830億美元，略低於馬斯克的3840億美元。

