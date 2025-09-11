春江水暖鴨先知？康霈*內部人連3個月賣股

康霈內部人連續3個月賣股。圖左為康霈董事長徐坴暉、圖右為執行長凌玉芳。（圖:康霈提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕還原分拆股票前一度貴為股王的生技股康霈*（6919），本週二舉行法說會時透露，其研發的減肥藥臨床三期試驗將延後半年，導致昨（10）日股價開盤重挫，終場收在跌停，今（11）日開盤又跳空跌停，不過巧合的是，根據公開資訊觀測站揭露，內部人已連續3個月賣股，8月最新公告共有4位經理人合計賣股324張。

根據公告，康霈6月份股票尚未1分拆為10時，內部人事後申報轉讓137張（換算目前已分拆則為1350張），其中董事張高榮之配偶或未成年子女賣出135張，已離職的前副總袁照晶賣出2張，當時康霈*股價區間在875-1355元區間。

至於7月，康霈*因在月中分拆而暫停交易，1股分拆10股，董事張高榮之配偶或未成年子女續賣36張，另外兩位內部人許安宜、沈曉晶則在分拆後各賣72、9張。

8月康霈則有4位內部人賣股，分別是許安宜賣200張、林冠誌賣64張、沈曉晶賣59張、王聰霖賣1張。

