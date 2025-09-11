晴時多雲

華爾街大老再示警！高盛CEO：關稅混亂衝擊成長導致經濟疲軟

2025/09/11 12:10

高盛執行長索羅門（David Solomon）。（路透資料照）高盛執行長索羅門（David Solomon）。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國總統川普（Donald Trump）發起的貿易戰影響成長前景，高盛集團（Goldman Sachs Group）執行長索羅門（David Solomon）也加入其他華爾街銀行家的行列，對美國經濟放緩發出警告。

索羅門週三（10日）接受《CNBC》採訪時表示，毫無疑問，現在可以看到一些就業數據顯示經濟有所放緩，因此現在必須非常密切關注這一點。索羅門提到，儘管美國批發通膨率8月意外下降，但仍看到價格持續高漲的跡象。貿易政策仍在談判和實施中，這一切最終會如何發展仍不確定，但索羅門毫不懷疑關稅正在對經濟成長產生影響。

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）週二表示，美國經濟正在走弱，勞動力數據的修正證實了該行先前的想法。

根據政府的初步基準修正數據，就業人數可能被下調91.1萬人，降幅達0.6％，創歷史新高。這項修正後的數據顯示，每月平均就業成長約為先前數據的一半。川普也緊抓修正後的勞動市場數據，再次向聯準會（Fed）施壓，要求迅速降息。川普在社群砲轟，無能比捍衛理論上的獨立性更重要。

對此，索羅門則表示，重要的是要了解央行獨立性對所有人有多重要。

索羅門在本週稍早也暗示，聯準會無需迅速降息，這與川普政府施壓的態度完全不同。索羅門在巴克萊銀行（Barclays）的一場金融服務會議上表示，目前投資人對市場的熱情正處於高漲狀態，從風險偏好來看，索羅門認為，目前的政策利率並沒有特別嚴格的限制。

