焦點股》台積電：飆1260元天價 市值突破32兆

2025/09/11 09:10

台積電股價飆1260元天價，市值突破32兆。（資料照）台積電股價飆1260元天價，市值突破32兆。（資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕美股甲骨文公司（Oracle）狂漲，三大指數也走高，台積電（2330）8月創單月營收次高，更激勵台積電ADR大漲3.79%，收260.44美元新高價，台積電今股價開盤飆漲達1255元，並迅及走高至1260元，大漲35元，再創新天價，市值達32.67兆元也創新高，日增逾9千億元。

蘋果新發表的iPhone 17新手機載A19處理器，A19處理器委由積電以3奈米製程獨家打造，受惠蘋果與AI相關客戶拉貨帶動先進製程需求強勁，台積電昨公布8月營收為新台幣3357.72億元，月增3.9％、年增33.8％，創單月營收次高，前8月累計營收約為2.43兆元，年增37.1％，也創同期新高。

台積電先前法說會預估第3季以新台幣兌美元匯率29元計算，營收約介於318至330億美元之間（換算新台幣約9222至9570億元），中間值估約季增8%，單季營收再創新高可期。台積電7月、8月營收相繼破3千億元大關，累計達6589.38億元，季財測達標無虞。

台積電昨股價表現強勢，盤中股價飆高達1230元，最後收1225元，上漲25元、漲幅2.08%，創盤中與收盤歷史新天價，市值衝達31.76兆元也創新高，成交量3.95萬張，其中，外資買超1.46萬張，連9買，累計買超6.47萬張，持股比重提高至73.73%，創

