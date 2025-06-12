美上訴法院︰川普關稅 訴訟期可續執行

美國華府聯邦巡迴上訴法院10日裁定，美國總統川普實施的大部分關稅，將可在審理下級法院裁決的期間繼續執行。（法新社資料照）

7/31將開庭辯論此案是否違憲 期間對等與芬太尼關稅可暫時實施

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國華府聯邦巡迴上訴法院十日裁定，美國總統川普實施的大部分關稅，將可在審理下級法院裁決的期間繼續執行；這代表川普的「解放日」（對等）關稅，以及對加拿大、中國和墨西哥徵收的芬太尼關稅，將可暫時繼續實施。下級法院先前以逾越職權為由，阻止川普實施上述關稅。

這些關稅政策是川普與貿易夥伴談判時的重要籌碼。儘管聯邦巡迴法院尚未裁定川普援引「緊急經濟權力法」（IEEPA）是否正當，但在審理上訴期間，允許川普政府暫時維持現行關稅政策。

請繼續往下閱讀...

罕見由11名法官審理

聯邦巡迴上訴法院表示，這項訴訟所提問題「極其重要」，因此有必要採取罕見措施，將此案交由十一名法官組成的法庭審理，而非先交由三名法官組成的合議庭審理，辯論將於七月三十一日進行；這意味了這些關稅至少還會實施逾兩個月。

美國國際貿易法院五月廿八日裁定，川普援引IEEPA對多國徵收關稅的行為違憲，由三名法官組成的合議庭認為，美國憲法將課稅與徵收關稅的權力賦予國會、而非總統，而IEEPA僅適用於「異常且重大」的國家緊急狀況，川普政府的舉措並不符合該條件。

川普政府立即對此裁決提出上訴，華盛頓聯邦巡迴上訴法院隔日下令暫緩執行下級法院裁決，同時考慮是否將予此暫緩期限延長。此次裁決源自兩起訴訟，一起由非黨派機構「自由司法中心」（Liberty Justice Center）代表五家受關稅影響的小型企業提起，另一起則由十二個民主黨主政的州政府提出。

川普先前表示，今年二月對加拿大、中國和墨西哥徵收的關稅，是為打擊邊境芬太尼非法販運，但三國均否認有非法販運行為；今年四月二日對所有貿易夥伴開徵的對等關稅，則是美國對歷年貿易逆差的回應。但原告質疑川普援引IEEPA徵稅的正當性，主張美國長期貿易逆差不構成緊急狀態，無法觸發該法適用條件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法