黃仁勳認證 美國技術領先中國一代

輝達執行長黃仁勳。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳接受《CNBC》訪問時指出，美國的技術領先中國一代。他還強調，若美國持續限制AI晶片輸中，中國自有華為罩著，華為將會善加利用自己在當地市場的優勢。

黃仁勳在巴黎Viva科技會議場邊對CNBC說，「我們的技術比他們的技術領先一代」，世界各地的 AI 開發人員必須建立在美國的技術堆疊或技術之上，而不是中國的技術。

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他說，如果我們想讓美國的科技體系在全球取得優勢，那麼放棄全球50%的AI研究人員是不明智的，「只要所有的AI開發者都在中國，我認為中國的技術系統就會贏，所以我們必須注意短期行動可能帶來的長期、意想不到的後果」。

他強調，如果美國繼續對中國實施AI晶片管制，華為將利用其在全球第二大經濟體的地位，倘若美國不想參與中國，中國自有華為罩著，其他每個人都有華為罩著。

黃仁勳說，他的職責是向川普總統傳達輝達技術的特質以及行業動態，「川普知道自己在做什麼，他有自己的計劃。我信任他，我們會盡力支持他」。

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