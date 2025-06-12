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馬斯克向川普認錯特斯拉股價一度大漲 網友取「新綽號」狂酸

2025/06/12 16:52

馬斯克（圖左）11日向川普（圖右）懺悔，後悔發表針對川普的貼文，還稱「說得太超過了」。（示意圖，路透）馬斯克（圖左）11日向川普（圖右）懺悔，後悔發表針對川普的貼文，還稱「說得太超過了」。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技大亨馬斯克（Elon Musk）美東時間11日凌晨在社交平台X上對川普懺悔認錯後，特斯拉股價盤中大漲近3%，引發PTT網友熱議，有網友還為此替馬斯克取了新綽號「MACO，（Musk Always Chickens Out，馬斯克總是臨陣退縮）」，笑稱馬斯克果然是川普的「好麻吉」。

綜合媒體報導，美國總統川普早前大殺四方的關稅戰，多次證明只是雷聲大雨點小，因此慘遭媒體記者虧他很「TACO」，該字面意義原指在美國很常見的墨西哥捲餅，實際上是「川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）」的縮寫。

馬斯克近日因《大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）》與和川普關係決裂，並在社群媒體發表大量充滿惡意和煽動性的言論攻擊川普，像是稱若沒有他幫忙，川普本會輸掉2024年總統大選，指責川普忘恩負義並建議大家彈劾川普，不僅如此，馬斯克還指控川普出現在已故「淫魔富商」愛潑斯坦的「性醜聞檔案」等。

未料，馬斯克11日於社交平台X上對川普懺悔，表示「後悔」發表針對川普的貼文，還稱「說得太超過了」。

馬斯克向川普認錯後，特斯拉股價11日盤中一度大漲2.8%至335.5美元，最終收在326.4美元，漲幅0.096%。

馬斯克向川普懺悔認錯之舉，引發PPT網友熱議，有網友表示：「知道不應該跟川普切八段了？」、「舊愛還是最美」、「下一篇，和好大爆噴」、「夜盤堪稱火箭發射...認錯也能漲?」、「跟川投顧學壞了，先放話再收回，炒股票」、「不說我還以為在演戲割韭菜」等。

還有PTT網友也學媒體記者給馬斯克取了新綽號「MACO，（Musk Always Chickens Out，馬斯克總是臨陣退縮）」，笑稱馬斯克果然是川普的「好麻吉」、「TACO MACO 川寶馬寶一家親」，諷刺性十足。

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