中國出狠招！稀土出口設局「換商業機密」 外企怒揭內幕

西方企業指出，中國在稀土與磁鐵的出口審批過程中，正要求企業提供敏感的商業機密資訊。（擷取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中經過兩天密集談判後，美國總統川普11日表示，中國將預先供應磁鐵和必要稀土。然而，多家西方企業出聲警告，中國在稀土與磁鐵的出口審批過程中，正要求企業提供敏感的商業機密資訊，包含營運模式、員工資訊、最終用途、生產細節以及客戶清單，讓外界擔心這些資料可能遭到濫用或導致技術機密外洩。

英國《金融時報》報導，中國在稀土加工和磁鐵​​製造領域佔據主導地位。德國磁鐵製造商Magnosphere執行長Frank Eckard表示，中國當局要求企業披露有關其產品和業務的「機密資訊」，以獲得出口批准，他說「這已經不是偷資料的問題，而是中國以『官方名義』取得資訊。」

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根據目前的稀土出口許可制度，中國要求外國企業提交包括營運模式、員工資訊、最終用途及生產細節等全面性資料。根據中國商務部針對「兩用物項」（民用及軍用兼具用途）出口的指引，企業還可能被要求提供產品照片、廠房影像及過往的業務紀錄。

義大利音響製造商B&C Speakers的供應鏈主管Andrea Pratesi表示，「他們（中國）什麼都要，真的什麼都要。」他說，公司曾提交生產線的照片與影片、市場資料、客戶名稱與訂單資料，以取得兩筆出口許可，目前還有第三筆訂單等待審批，他無奈說，「我們沒什麼好藏的，我們就是做喇叭的。」

專家認為，中國商務部的實際要求往往超過官方公佈的標準。一位不具名的中國出口管制律師透露，當局經常要求提供最終用戶的「生產運作及製程流程」等資訊。

英國磁鐵應用公司Magnet Applications的產品經理斯沃羅（Matthew Swallow）表示，他們在4月曾因「缺乏最終用戶證明」而遭到多次拒件。如今他們會提供磁鐵生產過程的照片、最終用途細節與客戶資訊等資料，才能順利取得出口許可。斯沃羅坦言，公司確實對洩露客戶資料有所顧慮，他也提醒客戶在申請資料中避免透露貿易機密或智慧財產內容。

由於這些申請通常是由中國供應商代表外國客戶提交給地方商務部門，這也加劇了對商業機密可能外流的擔憂。

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