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突破中市府卡關 中火一號機試俥

2025/06/12 05:30

台中電廠新燃氣機組展開測試運轉，努力在今年底前上線供電。（台電提供）台中電廠新燃氣機組展開測試運轉，努力在今年底前上線供電。（台電提供）

一月初開始申請屢遭退件 5度送件後月餘無動靜 議員踢爆才倉促核准

〔記者蘇金鳳、黃旭磊／台中報導〕台中市府雖聲稱力挺中火「以氣換煤」，但從都審延宕十五個月，到一號機組申請試俥屢遭退件，直到本月九日被民進黨議員踢爆，環保局才匆匆在十日核准；議員痛批，市長盧秀燕從頭到尾都把中火議題當政治提款機，核准試俥根本是被逼出來的行政動作。

台電強調，一號機依程序核可後，展開測試運轉作業，努力在今年底前上線供電；估計新二號機明年上線後，兩部機組預計一年可供應一四○億度穩定電力，兩部既有一、二號燃煤機組也會配合拆除。

環保局長陳宏益則表示，一直未核定試俥是因一號機組尚未完工，擔心一旦核定後基層同仁會趕工；此機組一三○○MW，是全國目前最大的燃氣裝置容量，試運轉務必謹慎處理。

批盧把中火當政治提款機

民進黨張家銨等多位議員九日在市議會抨擊盧市府，之前以都審卡燃氣機組十五個月，如今一號燃氣機組原訂九日試俥，結果公文竟仍卡在市府未審核；張家銨昨更痛批，從這次市府拖延核發試運轉許可，就可看出盧秀燕從頭到尾都把中火議題當成自己的政治提款機，台電的燃氣機組更新計畫一直依進度推動，只要市府不阻擋，汰煤換氣本可加速完成。

議員江肇國表示，中火燃氣機組從都市設計審議就被市府拖延十五個月，到現在試俥仍繼續拖，台電今年一月二日就首次送件，過程一再被退件，四月二十一日第五次送件，公文竟然擱在環保局長桌上一個多月不動，直到議會踢爆、媒體追問，市府才倉促核准，根本是被逼出來的行政動作。

江肇國痛批，市府空污議題講得冠冕堂皇，真要做事卻一拖再拖，不只是行政效率低落，更懷疑市府另有目的；如果不是外界緊盯，這份公文恐怕還會繼續睡在局長桌上，市府這種「不爆不辦事」的態度，讓人非常失望。

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