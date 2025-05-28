書劍集》生成式AI重塑的版圖

◎歐陽書劍

美國總統川普前一次總統任期內，就將AI發展視為攸關國家安全的重要議題，並在二○一九年簽署維持AI領導地位的行政命令，與中國的貿易戰後來自然地發展成科技戰。這幾年生成式AI發展一日千里，其影響範圍，可能比想像更大，並不僅止於商業或國安。

生成式AI直接應用在工作上的比例仍低，與人力互補或替代的爭議還沒有定論，可是對勞動市場的影響勢必逐漸擴大；而從較長期觀察，也可能是下一波人口移動及教育變革的重要因素。

請繼續往下閱讀...

美國路易斯安那大學經濟系助理教授Scott Abrahams與麻省理工（MIT）榮譽教授Frank Levy合著的論文，以「下游效應」解說美國製造業在一九八○年代加速自動化，因而改變工作條件、機會，導致可以提供專業技能的大學學位增值，以及人口向大城市移動、政治版圖的變化等現象。他們認為生成式AI的應用，可能再次震撼勞動市場，並左右政治、教育領域的移轉。

兩人認為之前的自動化浪潮主要是取代例行性的人工，而生成式AI更擅長於替代過去以為不會受科技進步衝擊的非例行性認知工作。這樣的趨勢若持續下去，人口的移動會與過去不同。此次不是藍領勞工往城市遷移，而是高學歷的白領階級遷至次級城市；大都市的人口會向住房、生活成本相對較低、有一定教育程度人口群的城市移動，美國中部、南部某些城市可能受惠。

在教育面，兩人認為不同於前一次製造業衝擊時，只要接受更多教育就能勝任工作；在AI發展後，大學學歷不一定有回報，需要的是特定的AI技能。至於因而產生的就業市場、經濟變化，也會更主觀地被歸功或歸咎於特定政黨。

在台灣，根據主計總處統計，二○○四年受僱員工每人每月平均總薪資接近四萬三千元，製造業不到四萬一千元，而服務業則超過四萬四千元；二十年後，二○二四年平均薪資約為六萬一千元，成長了四十九％左右，製造業卻成長六十一．四％。只是並非所有製造業同步成長，電子零組件業月薪從不到四萬五千元，增加至超過十萬元，提高近一．三倍，而塑膠、紡織業只增約三十％，機械設備業僅略超過二十五％；科技業遙遙領先。

台灣面積不像美國那麼廣大，產業發展、經濟結構也不同，效應不能一概而論；但科技業的進步，也逐漸重塑區域人口分配的面貌。過去二十年來，台灣人口成長僅約三．一％，高點在二○一九年就出現；然而，從二○○四年至二○二四年間，科技園區集中的新竹縣人口增加近十三萬人，成長了二十七．三％，而新竹市也增加了十八．二％。不管總人口如何起伏，兩縣市人口數均有增無減。

在AI供應鏈居於樞紐地位的台灣，採用AI的速度及密度仍待觀察，但再一次因此經歷電子製造業影響的人口移動與教育變革，甚至是政黨貢獻的知覺變化，應是可以預期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法