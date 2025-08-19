台積電2奈米洩密案》檢察總長邢泰釗：不會拖太久 證據若明確會加速辦案

新竹地檢署與竹科管理局、園區同業公會、工研院於18日下午共同舉辦「造山者」紀錄片特映及座談交流會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）領先全球的2奈米製程技術洩密案，正依國安法羈押3名工程師偵辦中，日前引起全台灣與國際半導體業關注；最高檢察署檢察總長邢泰釗18日受訪時表示，目前偵查不公開，但如果證據明確，會要求司法單位加速審判，相信後續進展不會拖太久。

邢泰釗指出，產業界是國家發展的命脈，司法與政府皆高度重視營業秘密案件偵辦，並將其列為首要工作。自2022年至2025年6月，營業秘密告發案件中約7成最終以不起訴處分結案，他分析，不起訴比例偏高的原因多元，但近年起訴率與定罪率皆呈現上升，這顯示檢方執法力道持續增強，未來將更積極偵查與蒐證。

根據國安法規定，若涉及非法取得或洩漏「國家核心關鍵技術」的營業秘密，情節重大者可處 5年以上、12年以下有期徒刑，並可併科500萬元以上、1億元以下罰金；情節較輕者則處 3年以上、10年以下有期徒刑。

新竹地檢署與竹科管理局、園區同業公會、工研院於18日下午共同舉辦「造山者」紀錄片特映及座談交流會，邢泰釗、法務部次長黃世杰、竹科管理局長胡世民等貴賓皆出席觀賞。

法務部政務次長黃世杰指出，造山者把山造了，但更需要護山者打造平台，讓業界、學界、政府機關管理單位、司法機關形成聯防的機制，共同打造保護這座護國神山堅強的團隊。

新竹地檢署代理檢察長黃振倫表示，全台營業秘密高科技竊取案件有7成發生在新竹，新竹地檢署因此成立全台唯一的「營業秘密專案組」，以做好高科技營業秘密外流的前端預防，若發生國安案件，即時偵辦是必要且責無旁貸，確保任何外部勢力或不肖業者竊取秘密，這群專組的檢察官就是保障合法廠商背後的一堵高牆，也是司法「護山者」。

