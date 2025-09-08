晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅重創亞洲利基出口 外媒點名台灣蘭花備受威脅

2025/09/08 09:54

《金融時報》點名台灣蘭花產業在川普的關稅政策下，出口明顯受到衝擊。（資料照）《金融時報》點名台灣蘭花產業在川普的關稅政策下，出口明顯受到衝擊。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任以來祭出高額關稅政策，影響全球貿易，從南韓泡麵到日本鏡片等亞洲利基出口都受到了衝擊，而外媒也特別點名台灣的蘭花是關稅政策下，明顯受到威脅的產業之一。蘭花出口雖然遠遠不如台灣半導體的聲量，但同樣面臨川普關稅政策為全球貿易帶來的劇變。

《金融時報》報導，台南後壁蘭花科技園區是台灣蘭花產業的核心，掌控60％以上的美國蘭花市場。台灣超過300家以上的小型種植業者，去年共出口了6800萬株蘭花苗，總價值1.9億美元（約新台幣58億元），其中3分之1銷往美國。

蘭花業者坦言，川普對台灣進口產品徵收的關稅「可能會摧毀他們的生計」。

鮮明農業經理林豐沛表示，從川普實施10％基準關稅的4到7月，出貨量就降了20％。8月開始，美國對台灣商品徵收20％的對等關稅更是雪上加霜。台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼指出，加上新台幣升值，業者所有利潤都化為烏有，很難讓消費者承擔關稅帶來的額外成本。

鮮明農業稱，他們仍在等待美國客戶下新訂單，依照過往情況來看，訂單通常會在每年這個時期到來。然而現在已經出現一些買家取消訂單，而部分買家則在重新協商，希望能購買規模更小、更便宜的幼苗。

林豐沛指出，現在還無法看到最終的影響，但可以肯定的是，競爭對手荷蘭恐怕將從台灣花農手中搶走美國的大量市佔。面對關稅問題目前並沒有特效藥，蘭花業者預估，要將部分銷售從美國轉向日本、澳洲等其他市場將需要好幾年的時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財