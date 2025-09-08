川普關稅重創亞洲利基出口 外媒點名台灣蘭花備受威脅

《金融時報》點名台灣蘭花產業在川普的關稅政策下，出口明顯受到衝擊。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任以來祭出高額關稅政策，影響全球貿易，從南韓泡麵到日本鏡片等亞洲利基出口都受到了衝擊，而外媒也特別點名台灣的蘭花是關稅政策下，明顯受到威脅的產業之一。蘭花出口雖然遠遠不如台灣半導體的聲量，但同樣面臨川普關稅政策為全球貿易帶來的劇變。

《金融時報》報導，台南後壁蘭花科技園區是台灣蘭花產業的核心，掌控60％以上的美國蘭花市場。台灣超過300家以上的小型種植業者，去年共出口了6800萬株蘭花苗，總價值1.9億美元（約新台幣58億元），其中3分之1銷往美國。

蘭花業者坦言，川普對台灣進口產品徵收的關稅「可能會摧毀他們的生計」。

鮮明農業經理林豐沛表示，從川普實施10％基準關稅的4到7月，出貨量就降了20％。8月開始，美國對台灣商品徵收20％的對等關稅更是雪上加霜。台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼指出，加上新台幣升值，業者所有利潤都化為烏有，很難讓消費者承擔關稅帶來的額外成本。

鮮明農業稱，他們仍在等待美國客戶下新訂單，依照過往情況來看，訂單通常會在每年這個時期到來。然而現在已經出現一些買家取消訂單，而部分買家則在重新協商，希望能購買規模更小、更便宜的幼苗。

林豐沛指出，現在還無法看到最終的影響，但可以肯定的是，競爭對手荷蘭恐怕將從台灣花農手中搶走美國的大量市佔。面對關稅問題目前並沒有特效藥，蘭花業者預估，要將部分銷售從美國轉向日本、澳洲等其他市場將需要好幾年的時間。

